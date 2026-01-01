Το PrivateBin είναι ένα μινιμαλιστικό pastebin ανοιχτού κώδικα όπου το περιεχόμενο κρυπτογραφείται με AES-GCM 256-bit απευθείας στον browser, πριν φτάσει ποτέ στον server. Το κλειδί αποκρυπτογράφησης βρίσκεται μόνο στο τμήμα URL, το οποίο οι browsers δεν στέλνουν ποτέ στον server — πράγμα που σημαίνει ότι ούτε καν ο διαχειριστής του server δεν μπορεί να διαβάσει ό,τι μοιράζεστε. Με πάνω από 8.000 stars στο GitHub, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία κοινής χρήσης μηδενικής γνώσης που είναι διαθέσιμα.

Η αυτο-φιλοξενία του PrivateBin στον VPS σας διατηρεί την υποδομή κοινής χρήσης σας εντελώς ιδιωτική — καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν βλέπει τις πάστες σας — και το ελαφρύ Alpine container απαιτεί ελάχιστους πόρους, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο επί των πολιτικών διατήρησης, των ορίων μεγέθους αρχείων και της πρόσβασης.