Εγκαταστήστε το PrivateBin με ένα κλικ.
Κρυπτογραφημένο pastebin μηδενικής γνώσης όπου ο server δεν βλέπει ποτέ το περιεχόμενό σας - όλη η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση γίνεται εξ ολοκλήρου στον browser.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PrivateBin
Το PrivateBin είναι ένα μινιμαλιστικό pastebin ανοιχτού κώδικα όπου το περιεχόμενο κρυπτογραφείται με AES-GCM 256-bit απευθείας στον browser, πριν φτάσει ποτέ στον server. Το κλειδί αποκρυπτογράφησης βρίσκεται μόνο στο τμήμα URL, το οποίο οι browsers δεν στέλνουν ποτέ στον server — πράγμα που σημαίνει ότι ούτε καν ο διαχειριστής του server δεν μπορεί να διαβάσει ό,τι μοιράζεστε. Με πάνω από 8.000 stars στο GitHub, είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα εργαλεία κοινής χρήσης μηδενικής γνώσης που είναι διαθέσιμα.
Η αυτο-φιλοξενία του PrivateBin στον VPS σας διατηρεί την υποδομή κοινής χρήσης σας εντελώς ιδιωτική — καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν βλέπει τις πάστες σας — και το ελαφρύ Alpine container απαιτεί ελάχιστους πόρους, ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο επί των πολιτικών διατήρησης, των ορίων μεγέθους αρχείων και της πρόσβασης.
Βασικά χαρακτηριστικά του PrivateBin
Κρυπτογράφηση μηδενικής γνώσης
Η κρυπτογράφηση AES-GCM 256-bit εκτελείται εξ ολοκλήρου στον browser, έτσι ο server αποθηκεύει μόνο ciphertext και δεν μπορεί ποτέ να έχει πρόσβαση στο plain-text περιεχόμενό σας.
Κάψτε μετά την ανάγνωση
Οι εφάπαξ επικολλήσεις διαγράφονται αυτόματα μετά την πρώτη προβολή, καθιστώντας τες ιδανικές για κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης, tokens ή οποιουδήποτε μυστικού που δεν πρέπει να παραμείνει.
Προστασία κωδικού πρόσβασης
Προσθέστε έναν προαιρετικό κωδικό πρόσβασης επιπλέον του κλειδιού που βασίζεται σε URL για ένα δεύτερο επίπεδο ελέγχου πρόσβασης σε ιδιαίτερα ευαίσθητες επικολλήσεις.
Επισήμανση σύνταξης
Πάνω από 200 θέματα γλωσσών προγραμματισμού διευκολύνουν την κοινή χρήση και την αναθεώρηση αποσπασμάτων κώδικα με ευανάγνωστη μορφοποίηση και χρωματικά κωδικοποιημένη σύνταξη.
Χωρίς λογαριασμούς
Οποιοσδήποτε με τον σύνδεσμο μπορεί να διαβάσει μια επικόλληση άμεσα — χωρίς εγγραφή, χωρίς παρακολούθηση και χωρίς δεδομένα χρήστη να συλλέγονται ή να αποθηκεύονται από τον server.
Γιατί να τρέξω PrivateBin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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