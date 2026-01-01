Το Gonic είναι ένας δωρεάν και ανοιχτού κώδικα Subsonic server γραμμένος σε Go. Σας παρέχει μια προσωπική υπηρεσία streaming μουσικής που λειτουργεί με δεκάδες δημοφιλείς συμβατούς με Subsonic clients — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, και άλλους — ώστε να μπορείτε να ακούτε τη δική σας βιβλιοθήκη από οποιαδήποτε συσκευή.

Σχεδιασμένο για αποδοτικότητα, το Gonic διαχειρίζεται βιβλιοθήκες δεκάδων χιλιάδων κομματιών χωρίς να απαιτεί έναν αποκλειστικό database server. Υποστηρίζει on-the-fly audio transcoding, διαχείριση podcast, scrobbling σε Last.fm και ListenBrainz, και πρόσβαση πολλών χρηστών με προτιμήσεις ανά χρήστη. Λειτουργεί άνετα σε hardware χαμηλής ισχύος όπως ένα Raspberry Pi.