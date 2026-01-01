Αναπτύξτε το Gonic με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς, self-hosted server ροής μουσικής με πλήρη συμβατότητα Subsonic API για οποιονδήποτε Subsonic client.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gonic
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gonic
Το Gonic είναι ένας δωρεάν και ανοιχτού κώδικα Subsonic server γραμμένος σε Go. Σας παρέχει μια προσωπική υπηρεσία streaming μουσικής που λειτουργεί με δεκάδες δημοφιλείς συμβατούς με Subsonic clients — Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, και άλλους — ώστε να μπορείτε να ακούτε τη δική σας βιβλιοθήκη από οποιαδήποτε συσκευή.
Σχεδιασμένο για αποδοτικότητα, το Gonic διαχειρίζεται βιβλιοθήκες δεκάδων χιλιάδων κομματιών χωρίς να απαιτεί έναν αποκλειστικό database server. Υποστηρίζει on-the-fly audio transcoding, διαχείριση podcast, scrobbling σε Last.fm και ListenBrainz, και πρόσβαση πολλών χρηστών με προτιμήσεις ανά χρήστη. Λειτουργεί άνετα σε hardware χαμηλής ισχύος όπως ένα Raspberry Pi.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gonic
Subsonic API συμβατό
Λειτουργεί χωρίς ρυθμίσεις με όλους τους κύριους clients Subsonic και OpenSubsonic, δίνοντάς σας μια μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές για κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές.
Εν κινήσει transcoding
Μετατρέπει τον ήχο σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη μορφή σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους πελάτες να ζητήσουν το bitrate και τον codec που ταιριάζει στη σύνδεσή τους.
Scrobbling υποστήριξη
Καταγράφει αυτόματα τις αναπαραγωγές στο Last.fm και το ListenBrainz ώστε το ιστορικό ακρόασης να παραμένει ακριβές σε όλες τις εφαρμογές.
Διαχείριση podcast
Εγγραφείτε σε ροές podcast και διαχειριστείτε τις λήψεις επεισοδίων απευθείας από τον server, διατηρώντας όλο τον ήχο σε ένα μέρος.
Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς με μεμονωμένα προφίλ transcoding και ελέγχους πρόσβασης για κοινή χρήση από το νοικοκυριό ή την ομάδα.
Γιατί να τρέξω Gonic στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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