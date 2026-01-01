Αναπτύξτε Apache Guacamole με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Clientless πύλη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για πρόσβαση σε συνδέσεις RDP, SSH, VNC και Telnet απευθείας από το web browser σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Guacamole
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Guacamole
Το Apache Guacamole είναι μια πύλη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας χωρίς client που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε RDP, VNC, SSH και Telnet servers από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης web - χωρίς πρόσθετα, χωρίς εγγενές λογισμικό client και χωρίς ρύθμιση ανά συσκευή. Το πρόγραμμα περιήγησης χειρίζεται την απόδοση, ενώ ένας server-side daemon μεταφράζει πρωτόκολλα, κάνοντας την απομακρυσμένη πρόσβαση τόσο απλή όσο το άνοιγμα μιας διεύθυνσης URL.
Το self-hosting του Guacamole στον δικό σας VPS μετατρέπει τον server σας σε έναν κεντρικό jump host για τη διαχείριση απομακρυσμένων μηχανών οπουδήποτε στον κόσμο. Η ενσωματωμένη διαχείριση χρηστών, τα audit logs και η κοινή χρήση συνδέσεων το καθιστούν εξίσου χρήσιμο για μεμονωμένους διαχειριστές και μικρές ομάδες, διατηρώντας παράλληλα κάθε διαπιστευτήριο και συνεδρία υπό τον άμεσο έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Guacamole
Πρόσβαση σε browser χωρίς client
Συνδεθείτε σε οποιονδήποτε RDP, VNC, SSH ή Telnet host απευθείας από μια καρτέλα browser - χωρίς client software, χωρίς plugins, χωρίς firewall workarounds.
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων
Ενσωματωμένοι προσαρμογείς για RDP, VNC, SSH, Telnet και Kubernetes καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των διαχειριστών, των προγραμματιστών και των ομάδων ασφαλείας.
Κεντρικοποιημένα διαπιστευτήρια
Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης των server, τα κλειδιά SSH και τα πιστοποιητικά μία φορά στο Guacamole και παραχωρήστε πρόσβαση στους χρήστες χωρίς να μοιραστείτε ποτέ τα υποκείμενα μυστικά.
Διαχείριση χρηστών και ομάδων
Τα δικαιώματα βάσει ρόλου, η ενσωμάτωση LDAP και SAML, καθώς και οι κανόνες πρόσβασης ανά σύνδεση διατηρούν τις μεγάλες ομάδες οργανωμένες καθώς αυξάνεται ο κατάλογος συνδέσεων.
Καταγραφή και έλεγχος συνεδρίας
Η προαιρετική καταγραφή συνεδριών και τα λεπτομερή αρχεία καταγραφής δραστηριότητας καθιστούν απλό τον έλεγχο του ποιος συνδέθηκε πού και τι έκανε.
Γιατί να τρέχω Apache Guacamole στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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