Το Apache Guacamole είναι μια πύλη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας χωρίς client που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε RDP, VNC, SSH και Telnet servers από οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης web - χωρίς πρόσθετα, χωρίς εγγενές λογισμικό client και χωρίς ρύθμιση ανά συσκευή. Το πρόγραμμα περιήγησης χειρίζεται την απόδοση, ενώ ένας server-side daemon μεταφράζει πρωτόκολλα, κάνοντας την απομακρυσμένη πρόσβαση τόσο απλή όσο το άνοιγμα μιας διεύθυνσης URL.

Το self-hosting του Guacamole στον δικό σας VPS μετατρέπει τον server σας σε έναν κεντρικό jump host για τη διαχείριση απομακρυσμένων μηχανών οπουδήποτε στον κόσμο. Η ενσωματωμένη διαχείριση χρηστών, τα audit logs και η κοινή χρήση συνδέσεων το καθιστούν εξίσου χρήσιμο για μεμονωμένους διαχειριστές και μικρές ομάδες, διατηρώντας παράλληλα κάθε διαπιστευτήριο και συνεδρία υπό τον άμεσο έλεγχό σας.