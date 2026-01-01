Το dashdot είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα dashboard server, κατασκευασμένο για self-hosters που θέλουν μια όμορφη, συνοπτική επισκόπηση των ζωτικών στοιχείων του VPS τους. Σε αντίθεση με πλήρη συστήματα παρακολούθησης που απαιτούν βάσεις δεδομένων, agents και πολύπλοκη διαμόρφωση, το dashdot λειτουργεί ως ένα ενιαίο container — αναπτύξτε το και η φόρτωση της CPU σας, η χρήση της RAM, η χωρητικότητα αποθήκευσης και η απόδοση δικτύου εμφανίζονται άμεσα χωρίς καμία ρύθμιση.

Η glassmorphic διεπαφή έχει σχεδιαστεί για να καρφιτσώνεται σε μια καρτέλα προγράμματος περιήγησης ή να εμφανίζεται σε μια επιτοίχια οθόνη. Επειδή διαβάζει τις μετρήσεις συστήματος απευθείας από τον host, όλα παραμένουν στη δική σας υποδομή — χωρίς εξωτερική τηλεμετρία, χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί, χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.