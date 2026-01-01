Αναπτύξτε το dashdot με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστικό ταμπλό server που εμφανίζει στατιστικά CPU, RAM, αποθηκευτικού χώρου και δικτύου σε πραγματικό χρόνο, με μοντέρνο glassmorphic design.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για dashdot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με dashdot
Το dashdot είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα dashboard server, κατασκευασμένο για self-hosters που θέλουν μια όμορφη, συνοπτική επισκόπηση των ζωτικών στοιχείων του VPS τους. Σε αντίθεση με πλήρη συστήματα παρακολούθησης που απαιτούν βάσεις δεδομένων, agents και πολύπλοκη διαμόρφωση, το dashdot λειτουργεί ως ένα ενιαίο container — αναπτύξτε το και η φόρτωση της CPU σας, η χρήση της RAM, η χωρητικότητα αποθήκευσης και η απόδοση δικτύου εμφανίζονται άμεσα χωρίς καμία ρύθμιση.
Η glassmorphic διεπαφή έχει σχεδιαστεί για να καρφιτσώνεται σε μια καρτέλα προγράμματος περιήγησης ή να εμφανίζεται σε μια επιτοίχια οθόνη. Επειδή διαβάζει τις μετρήσεις συστήματος απευθείας από τον host, όλα παραμένουν στη δική σας υποδομή — χωρίς εξωτερική τηλεμετρία, χωρίς να απαιτούνται λογαριασμοί, χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του dashdot
Μετρήσεις συστήματος πραγματικού χρόνου
Ο ζωντανός φόρτος CPU, η χρήση RAM, η χωρητικότητα αποθήκευσης και η διαμεταγωγή δικτύου ενημερώνονται συνεχώς, ώστε να βλέπετε πάντα την τρέχουσα κατάσταση του server σας με μια ματιά.
Ανάπτυξη μηδενικής διαμόρφωσης
Χωρίς database, χωρίς agents, χωρίς setup wizard — ένα container ξεκινά και τα server stats σας εμφανίζονται αμέσως χωρίς καμία χειροκίνητη ρύθμιση.
Παρακολούθηση θερμοκρασίας CPU
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας υλικού διαβάζονται απευθείας από τον host, δίνοντάς σας έγκαιρη προειδοποίηση για θερμικά προβλήματα πριν επηρεάσουν την απόδοση.
Glassmorphic σχεδιασμός
Το UI με όψη παγωμένου γυαλιού είναι σχεδιασμένο για να καρφιτσώνεται σε καρτέλα browser ή να εμφανίζεται σε μια αποκλειστική οθόνη ως πίνακας ζωντανής κατάστασης server.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Το dashdot χρησιμοποιεί ελάχιστο δικό του CPU και RAM, έτσι ώστε το επιπλέον φορτίο παρακολούθησης να μην επηρεάζει σημαντικά τους πόρους που μετράει.
Γιατί να τρέχω dashdot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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