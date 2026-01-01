Αναπτύξτε το Databag με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted federated messenger με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, κλήσεις ήχου/βίντεο και νήματα συνομιλιών βάσει θέματος.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Databag
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Databag
Το Databag είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη, ομοσπονδιακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που προσφέρει αποκεντρωμένη επικοινωνία σε άτομα και μικρές κοινότητες χωρίς να βασίζεται σε εταιρικούς διακομιστές ή υποδομή blockchain. Χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού για την ταυτότητα, οι λογαριασμοί δεν δεσμεύονται σε κανένα συγκεκριμένο hosting domain — οι χρήστες σε διαφορετικούς κόμβους Databag μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα ελεύθερα, παρόμοια με τον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδίας email.
Η πλατφόρμα υποστηρίζει κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο (end-to-end encrypted) σφραγισμένα θέματα, κλήσεις ήχου και βίντεο, mobile push notifications, και οργάνωση μηνυμάτων βάσει θέματος. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι όλες οι συνομιλίες, το ιστορικό κλήσεων και τα δεδομένα επαφών παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, με απεριόριστους λογαριασμούς ανά κόμβο και χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη — καθιστώντας το ιδανικό για οικογένειες, ομάδες φίλων και μικρές οργανώσεις που θέλουν σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς εταιρικούς μεσάζοντες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Databag
Ομοσπονδιακά μηνύματα
Λογαριασμοί σε διαφορετικούς κόμβους Databag μπορούν να επικοινωνούν απευθείας, δημιουργώντας ένα αποκεντρωμένο δίκτυο όπου κανένας μεμονωμένος server δεν ελέγχει όλες τις συνομιλίες.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Σφραγισμένα θέματα χρησιμοποιούν client-side encryption έτσι ώστε τα περιεχόμενα των μηνυμάτων να είναι ιδιωτικά ακόμη και από τον διαχειριστή του server που φιλοξενεί τον node.
Κλήσεις ήχου και βίντεο
Οι ενσωματωμένες κλήσεις εξαλείφουν την ανάγκη για ένα ξεχωριστό εργαλείο τηλεδιάσκεψης για κοινότητες που χρησιμοποιούν ήδη το Databag για ανταλλαγή μηνυμάτων.
Θεματικά νήματα
Οργανώνει τις συζητήσεις ανά θέμα αντί για ανά επαφή, καθιστώντας εύκολο να διατηρούνται οι συζητήσεις εστιασμένες και με δυνατότητα αναζήτησης σε μια κοινότητα.
Απεριόριστοι λογαριασμοί
Κάθε κόμβος υποστηρίζει όσους λογαριασμούς χρειάζονται χωρίς επιπλέον κόστος, καθιστώντας οικονομική τη φιλοξενία υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων για ένα ολόκληρο νοικοκυριό ή οργανισμό.
Γιατί να τρέχω Databag στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.