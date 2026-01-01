Το Databag είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη, ομοσπονδιακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που προσφέρει αποκεντρωμένη επικοινωνία σε άτομα και μικρές κοινότητες χωρίς να βασίζεται σε εταιρικούς διακομιστές ή υποδομή blockchain. Χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού για την ταυτότητα, οι λογαριασμοί δεν δεσμεύονται σε κανένα συγκεκριμένο hosting domain — οι χρήστες σε διαφορετικούς κόμβους Databag μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα ελεύθερα, παρόμοια με τον τρόπο λειτουργίας της ομοσπονδίας email.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο (end-to-end encrypted) σφραγισμένα θέματα, κλήσεις ήχου και βίντεο, mobile push notifications, και οργάνωση μηνυμάτων βάσει θέματος. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι όλες οι συνομιλίες, το ιστορικό κλήσεων και τα δεδομένα επαφών παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, με απεριόριστους λογαριασμούς ανά κόμβο και χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη — καθιστώντας το ιδανικό για οικογένειες, ομάδες φίλων και μικρές οργανώσεις που θέλουν σύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς εταιρικούς μεσάζοντες.