Το PhotoPrism είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης φωτογραφιών με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα που χρησιμοποιεί AI για να ταξινομεί, να προσθέτει ετικέτες και να αναζητά αυτόματα ολόκληρη τη συλλογή φωτογραφιών σας. Η αναγνώριση προσώπων, η ανίχνευση αντικειμένων και η οργάνωση βάσει τοποθεσίας λειτουργούν τοπικά στον server σας - οι φωτογραφίες σας δεν φεύγουν ποτέ από το hardware σας.

Το self-hosting του PhotoPrism στο VPS σας σας προσφέρει μια ισχυρή εναλλακτική λύση έναντι των Google Photos και iCloud που επεκτείνεται σε εκατομμύρια εικόνες, υποστηρίζει RAW files και 4K video, και διατηρεί κάθε ανάμνηση υπό τον πλήρη έλεγχό σας χωρίς περιορισμούς αποθήκευσης που επιβάλλονται από ένα συνδρομητικό πλάνο τρίτου μέρους.