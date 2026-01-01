Το WAHA (WhatsApp HTTP API) είναι ένας open-source REST API server που ενσωματώνει το WhatsApp Web σε ένα καθαρό HTTP interface, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία να μπορεί να στέλνει μηνύματα, να λαμβάνει συμβάντα και να διαχειρίζεται συνεδρίες χωρίς εξαρτήσεις από browser ή κόστη cloud τρίτων. Υποστηρίζει πολλαπλά engine backends — αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί το NOWEB engine, το οποίο επικοινωνεί απευθείας μέσω WebSocket χωρίς να εκκινεί browser, καθιστώντας το ελαφρύ και αποδοτικό σε VPS resources.

Η self-hosting του WAHA διατηρεί τα δεδομένα συνεδρίας WhatsApp, το περιεχόμενο μηνυμάτων και τις webhook integrations υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Συνδέστε το CRM, το chatbot, το helpdesk ή το εσωτερικό σας εργαλείο στο WhatsApp μέσα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας τυπικές HTTP calls, με ένα ενσωματωμένο web dashboard και διαδραστικό Swagger UI που περιλαμβάνονται εξ αρχής.