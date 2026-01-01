Αναπτύξτε το WAHA με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο WhatsApp HTTP API που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα μέσω ενός απλού REST interface.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WAHA
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WAHA
Το WAHA (WhatsApp HTTP API) είναι ένας open-source REST API server που ενσωματώνει το WhatsApp Web σε ένα καθαρό HTTP interface, έτσι ώστε οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία να μπορεί να στέλνει μηνύματα, να λαμβάνει συμβάντα και να διαχειρίζεται συνεδρίες χωρίς εξαρτήσεις από browser ή κόστη cloud τρίτων. Υποστηρίζει πολλαπλά engine backends — αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί το NOWEB engine, το οποίο επικοινωνεί απευθείας μέσω WebSocket χωρίς να εκκινεί browser, καθιστώντας το ελαφρύ και αποδοτικό σε VPS resources.
Η self-hosting του WAHA διατηρεί τα δεδομένα συνεδρίας WhatsApp, το περιεχόμενο μηνυμάτων και τις webhook integrations υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Συνδέστε το CRM, το chatbot, το helpdesk ή το εσωτερικό σας εργαλείο στο WhatsApp μέσα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας τυπικές HTTP calls, με ένα ενσωματωμένο web dashboard και διαδραστικό Swagger UI που περιλαμβάνονται εξ αρχής.
Βασικά χαρακτηριστικά του WAHA
REST API για WhatsApp
Στείλτε και λάβετε μηνύματα WhatsApp, μέσα και συμβάντα μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API προσβάσιμου από οποιαδήποτε γλώσσα ή πλαίσιο.
Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου ιστού
Διαχειριστείτε τις συνεδρίες, σαρώστε κωδικούς QR και παρακολουθήστε τη δραστηριότητα μέσω ενός web UI χωρίς να γράψετε καθόλου κώδικα.
Webhook event streaming
Προωθείτε τα εισερχόμενα μηνύματα και τις ενημερώσεις κατάστασης στα δικά σας endpoints με παραμετροποιήσιμα φίλτρα συμβάντων και προσαρμοσμένες κεφαλίδες.
Διατήρηση συνεδρίας
Οι συνεδρίες επιβιώνουν αυτόματα στις επανεκκινήσεις των κοντέινερ — δεν απαιτείται εκ νέου σάρωση QR μετά από επανεκκίνηση ή ενημέρωση.
Χειρισμός αρχείων πολυμέσων
Στείλτε και λάβετε εικόνες, έγγραφα, φωνητικά μηνύματα και αρχεία βίντεο με ενσωματωμένη τοπική αποθήκευση για τα ληφθέντα μέσα.
Γιατί να τρέξω WAHA στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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