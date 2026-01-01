Το WriteFreely είναι μια καθαρή, μινιμαλιστική πλατφόρμα δημοσίευσης σχεδιασμένη γύρω από την πράξη της γραφής. Οι αναρτήσεις συντάσσονται σε απλό Markdown, ο επεξεργαστής δεν σας εμποδίζει, και η εμπειρία δημόσιας ανάγνωσης αφαιρεί σχόλια, διαφημίσεις και trackers — αφήνοντας μόνο τις λέξεις. Η ενσωματωμένη υποστήριξη ActivityPub επιτρέπει στους ακόλουθους στο Fediverse να εγγραφούν στο blog σας απευθείας από το Mastodon και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Το self-hosting του WriteFreely στον VPS σας διατηρεί τη γραφή σας υπό το δικό σας domain, απαλλαγμένη από αλγοριθμικές ροές και διακοπές πλατφόρμας. Το ελαφρύ Go binary χρησιμοποιεί ελάχιστους πόρους, αποθηκεύει τα πάντα σε μία μόνο βάση δεδομένων SQLite, και σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις εξαγωγής, θεματοποίησης και ομοσπονδίας.