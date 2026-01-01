Εγκαταστήστε το WriteFreely με ένα κλικ.
Μινιμαλιστική πλατφόρμα blogging ανοιχτού κώδικα που έχει σχεδιαστεί γύρω από το Markdown, τη συγγραφή χωρίς περισπασμούς και τη ομοσπονδία ActivityPub.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WriteFreely
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WriteFreely
Το WriteFreely είναι μια καθαρή, μινιμαλιστική πλατφόρμα δημοσίευσης σχεδιασμένη γύρω από την πράξη της γραφής. Οι αναρτήσεις συντάσσονται σε απλό Markdown, ο επεξεργαστής δεν σας εμποδίζει, και η εμπειρία δημόσιας ανάγνωσης αφαιρεί σχόλια, διαφημίσεις και trackers — αφήνοντας μόνο τις λέξεις. Η ενσωματωμένη υποστήριξη ActivityPub επιτρέπει στους ακόλουθους στο Fediverse να εγγραφούν στο blog σας απευθείας από το Mastodon και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.
Το self-hosting του WriteFreely στον VPS σας διατηρεί τη γραφή σας υπό το δικό σας domain, απαλλαγμένη από αλγοριθμικές ροές και διακοπές πλατφόρμας. Το ελαφρύ Go binary χρησιμοποιεί ελάχιστους πόρους, αποθηκεύει τα πάντα σε μία μόνο βάση δεδομένων SQLite, και σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις εξαγωγής, θεματοποίησης και ομοσπονδίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του WriteFreely
Επεξεργαστής Markdown-first
Γράψτε σε απλό Markdown με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας χωρίς περισπασμούς που αποθηκεύει αυτόματα τα προσχέδια και δεν σας ενοχλεί ενώ εσείς εστιάζετε στις λέξεις.
ActivityPub federation
Οι ακόλουθοι στο Mastodon και σε άλλες υπηρεσίες του Fediverse μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο ιστολόγιό σας, προσεγγίζοντας τους αναγνώστες χωρίς να παρεμβάλλονται αλγοριθμικές ροές.
Καθαρή εμπειρία ανάγνωσης
Οι δημόσιες αναρτήσεις εμφανίζονται με τυπογραφική διάταξη, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς παρακολούθηση — οι αναγνώστες βλέπουν τη γραφή σας όπως την γράψατε.
Προσαρμοσμένα θέματα και CSS
Επιλέξτε από ενσωματωμένα themes ή προσθέστε προσαρμοσμένο CSS για να διαμορφώσετε το brand του blog σας χωρίς να αγγίξετε templates ή να ανακατασκευάσετε το binary.
Πρόχειρα και προγραμματισμός
Αποθηκεύστε ιδιωτικά πρόχειρα επ' αόριστον, και μετά προγραμματίστε ή δημοσιεύστε αναρτήσεις όταν είστε έτοιμοι — δεν απαιτούνται πρόσθετα CMS τρίτων.
Ελαφρύ και φορητό
Ένα ενιαίο Go binary με υποστήριξη SQLite σημαίνει ότι ολόκληρο το blog σας χωράει σε έναν μικροσκοπικό όγκο και μεταφέρεται μεταξύ hosts με μία μόνο αντιγραφή αρχείου.
Γιατί να τρέξω WriteFreely στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.