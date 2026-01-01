Αναπτύξτε το Tianji με εγκατάσταση με ένα κλικ
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα πληροφοριών ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει website analytics, uptime monitoring και server status tracking σε ένα ενιαίο dashboard.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tianji
Το Tianji είναι ένα open-source, ολοκληρωμένο κέντρο πληροφοριών που συγκεντρώνει αναλύσεις ιστοσελίδων, παρακολούθηση διαθεσιμότητας και παρακολούθηση κατάστασης server κάτω από μία ενιαία διεπαφή. Αντί να διαχειρίζεστε ξεχωριστά εργαλεία για κάθε ζήτημα, το Tianji σας επιτρέπει να παρακολουθείτε μετρήσεις επισκεπτών, να παρακολουθείτε αν οι υπηρεσίες σας είναι προσβάσιμες και να αναφέρετε την κατάσταση των server σας — όλα από έναν πίνακα ελέγχου με ένα ενοποιημένο σύστημα ειδοποιήσεων.
Σχεδιασμένο τόσο για ομάδες όσο και για μεμονωμένους χρήστες, το Tianji υποστηρίζει πρόσβαση πολλών χρηστών με δικαιώματα βάσει ρόλων και περιορίζει τις νέες εγγραφές από προεπιλογή, έτσι ώστε μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες να μπορούν να συμμετέχουν. Ένα ενσωματωμένο OpenAPI παρέχει προγραμματική πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Το Self-hosting διατηρεί τα δεδομένα αναλύσεων και παρακολούθησης στη δική σας υποδομή, μακριά από πλατφόρμες τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tianji
Αναλύσεις ιστοτόπου
Παρακολουθήστε προβολές σελίδων, μοναδικούς επισκέπτες, πηγές παραπομπής και UTM parameters χωρίς να βασίζεστε στο Google Analytics ή να στέλνετε δεδομένα σε τρίτους.
Παρακολούθηση Uptime
Ελέγχετε συνεχώς αν οι ιστοσελίδες και τα APIs σας είναι προσβάσιμα και ενημερωθείτε αμέσως όταν μια υπηρεσία τεθεί εκτός λειτουργίας.
Παρακολούθηση κατάστασης Server
Εγκαταστήστε το ελαφρύ Tianji reporter σε οποιονδήποτε server για να μεταδίδει μετρήσεις CPU, μνήμης, δίσκου και δικτύου πίσω στο dashboard σας.
Έξυπνες ειδοποιήσεις
Δρομολογήστε ειδοποιήσεις για διακοπές λειτουργίας και προβλήματα server σε Telegram, Slack, email, webhooks και άλλα κανάλια από μία ενιαία διαμόρφωση.
Πρόσβαση OpenAPI
Ένα πλήρως τεκμηριωμένο REST API σάς επιτρέπει να αναζητάτε δεδομένα αναλύσεων και παρακολούθησης προγραμματιστικά για προσαρμοσμένα dashboards ή ενσωματώσεις.
Γιατί να τρέξω Tianji στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.