Το Tianji είναι ένα open-source, ολοκληρωμένο κέντρο πληροφοριών που συγκεντρώνει αναλύσεις ιστοσελίδων, παρακολούθηση διαθεσιμότητας και παρακολούθηση κατάστασης server κάτω από μία ενιαία διεπαφή. Αντί να διαχειρίζεστε ξεχωριστά εργαλεία για κάθε ζήτημα, το Tianji σας επιτρέπει να παρακολουθείτε μετρήσεις επισκεπτών, να παρακολουθείτε αν οι υπηρεσίες σας είναι προσβάσιμες και να αναφέρετε την κατάσταση των server σας — όλα από έναν πίνακα ελέγχου με ένα ενοποιημένο σύστημα ειδοποιήσεων.

Σχεδιασμένο τόσο για ομάδες όσο και για μεμονωμένους χρήστες, το Tianji υποστηρίζει πρόσβαση πολλών χρηστών με δικαιώματα βάσει ρόλων και περιορίζει τις νέες εγγραφές από προεπιλογή, έτσι ώστε μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες να μπορούν να συμμετέχουν. Ένα ενσωματωμένο OpenAPI παρέχει προγραμματική πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Το Self-hosting διατηρεί τα δεδομένα αναλύσεων και παρακολούθησης στη δική σας υποδομή, μακριά από πλατφόρμες τρίτων.