Αναπτύξτε το GLPI με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων IT και help desk για την παρακολούθηση υποδομών και τη διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GLPI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GLPI
Το GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής που συνδυάζει απογραφή περιουσιακών στοιχείων, έκδοση δελτίων υποστήριξης, παρακολούθηση αδειών λογισμικού και διαχείριση αλλαγών σε μία ενιαία εφαρμογή web. Υποστηρίζει πάνω από 70 γλώσσες και ένα οικοσύστημα plugin με 150+ επεκτάσεις, προσαρμόζεται στις λειτουργίες πληροφορικής οποιουδήποτε μεγέθους.
Η αυτο-φιλοξενία του GLPI στο VPS σας καταργεί το κόστος αδειοδότησης ανά χρήστη και διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα υποδομής πληροφορικής υπό τον οργανωτικό έλεγχο. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση. Μετά την ανάπτυξη, ολοκληρώστε τον οδηγό εγκατάστασης στο πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια βάσης δεδομένων που εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.
Βασικά χαρακτηριστικά του GLPI
Απογραφή στοιχείων IT
Παρακολουθείτε servers, σταθμούς εργασίας, κινητές συσκευές, εξοπλισμό δικτύου και άδειες λογισμικού σε ένα κεντρικό απόθεμα με αυτόματη ανακάλυψη.
Help desk ticketing
Διαχειριστείτε αιτήματα χρηστών, περιστατικά και αιτήματα αλλαγής με προσαρμόσιμες ροές εργασίας, παρακολούθηση SLA και ειδοποιήσεις email.
Διαχείριση αδειών λογισμικού
Παρακολουθήστε τη χρήση αδειών, ελέγξτε τη συμμόρφωση και βελτιστοποιήστε το κόστος λογισμικού σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.
Βάση γνώσεων
Καταγράψτε λύσεις και δημιουργήστε πόρους αυτοεξυπηρέτησης ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλύουν κοινά ζητήματα χωρίς να ανοίγουν αιτήματα.
Αγορά plugin
Επεκτείνετε το GLPI με 150+ community plugins που καλύπτουν ενσωματώσεις, αναφορές και εξειδικευμένα ITSM workflows.
Γιατί να τρέξω GLPI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων