Το GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής που συνδυάζει απογραφή περιουσιακών στοιχείων, έκδοση δελτίων υποστήριξης, παρακολούθηση αδειών λογισμικού και διαχείριση αλλαγών σε μία ενιαία εφαρμογή web. Υποστηρίζει πάνω από 70 γλώσσες και ένα οικοσύστημα plugin με 150+ επεκτάσεις, προσαρμόζεται στις λειτουργίες πληροφορικής οποιουδήποτε μεγέθους.

Η αυτο-φιλοξενία του GLPI στο VPS σας καταργεί το κόστος αδειοδότησης ανά χρήστη και διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα υποδομής πληροφορικής υπό τον οργανωτικό έλεγχο. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση. Μετά την ανάπτυξη, ολοκληρώστε τον οδηγό εγκατάστασης στο πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια βάσης δεδομένων που εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης.