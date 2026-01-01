Το Uptrace είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Παρακολούθησης Απόδοσης Εφαρμογών (APM) που ενοποιεί κατανεμημένα ίχνη (traces), μετρήσεις (metrics) και αρχεία καταγραφής (logs) από εφαρμογές με ενσωματωμένο OpenTelemetry σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Κατασκευασμένο σε ClickHouse για αποθήκευση τηλεμετρίας υψηλής απόδοσης και PostgreSQL για μεταδεδομένα, προσφέρει τις δυνατότητες παρατηρησιμότητας των Datadog και New Relic χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά host ή ανησυχίες σχετικά με την παραμονή δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Uptrace στο VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα τηλεμετρίας στη δική σας υποδομή χωρίς χρέωση ανά span ή ανά log. Οποιαδήποτε εφαρμογή με ενσωματωμένα OpenTelemetry SDKs — σε Go, Python, Node.js, Java, .NET και άλλα — μπορεί να στείλει δεδομένα απευθείας μέσω OTLP χωρίς πρόσθετη διαμόρφωση.