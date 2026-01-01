Αναπτύξτε το Uptrace με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source APM πλατφόρμα για κατανεμημένα traces, metrics και logs, χτισμένη εγγενώς σε OpenTelemetry.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Uptrace
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Uptrace
Το Uptrace είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Παρακολούθησης Απόδοσης Εφαρμογών (APM) που ενοποιεί κατανεμημένα ίχνη (traces), μετρήσεις (metrics) και αρχεία καταγραφής (logs) από εφαρμογές με ενσωματωμένο OpenTelemetry σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Κατασκευασμένο σε ClickHouse για αποθήκευση τηλεμετρίας υψηλής απόδοσης και PostgreSQL για μεταδεδομένα, προσφέρει τις δυνατότητες παρατηρησιμότητας των Datadog και New Relic χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά host ή ανησυχίες σχετικά με την παραμονή δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Uptrace στο VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα τηλεμετρίας στη δική σας υποδομή χωρίς χρέωση ανά span ή ανά log. Οποιαδήποτε εφαρμογή με ενσωματωμένα OpenTelemetry SDKs — σε Go, Python, Node.js, Java, .NET και άλλα — μπορεί να στείλει δεδομένα απευθείας μέσω OTLP χωρίς πρόσθετη διαμόρφωση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Uptrace
Κατανεμημένη ιχνηλάτηση
Οπτικοποιήστε τις ροές αιτημάτων σε microservices με πλήρεις λεπτομέρειες span, flame graphs και service dependency maps για να εντοπίσετε τα latency bottlenecks.
Μετρήσεις & πίνακες ελέγχου
PromQL-συμβατή μηχανή μετρήσεων με 50+ προκατασκευασμένους πίνακες ελέγχου για δημοφιλή frameworks, βάσεις δεδομένων και στοιχεία υποδομής.
Συγκεντρωτική αναζήτηση log
Εισαγωγή και αναζήτηση πλήρους κειμένου δομημένων logs παράλληλα με συσχετισμένα traces και metrics σε ένα ενιαίο περιβάλλον διεπαφής ερωτημάτων.
Ειδοποιήσεις & γνωστοποιήσεις
Ορίστε ειδοποιήσεις βασισμένες σε όρια ή ανωμαλίες με δρομολόγηση σε email, Slack, PagerDuty ή προσαρμοσμένα webhook endpoints.
Εγγενής εισαγωγή OTLP
Δέχεται τηλεμετρία από οποιοδήποτε OpenTelemetry SDK μέσω gRPC ή HTTP χωρίς προσαρμοσμένους adapters, collectors ή ιδιόκτητους agents.
Γιατί να τρέξω Uptrace στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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