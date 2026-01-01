Το SQLPage είναι ένας web application server ανοιχτού κώδικα που αποδίδει διαδραστικές ιστοσελίδες απευθείας από ερωτήματα SQL. Οι προγραμματιστές και οι αναλυτές γράφουν αρχεία .sql που επιλέγουν από μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη στοιχείων — φόρμες, πίνακες, γραφήματα, χάρτες, πλοήγηση και δεκάδες UI elements — και ο server μετατρέπει τα σύνολα αποτελεσμάτων σε εκλεπτυσμένο HTML χωρίς ούτε μία γραμμή HTML, CSS ή JavaScript. Συνδέστε SQLite, PostgreSQL, MySQL ή Microsoft SQL Server και εκθέστε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ως λειτουργικό admin panel, εσωτερικό dashboard ή prototype μέσα σε λίγα λεπτά.

Η αυτο-φιλοξενία του SQLPage στο δικό σας VPS διατηρεί τα ερωτήματα, τα σχήματα και τα διαπιστευτήρια εντός της υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια low-code πλατφόρμα τρίτου μέρους. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά χρήστη, ούτε όρια γραμμών, και τα αρχεία .sql σας παραμένουν φορητά και ελεγχόμενα ως προς την έκδοση, όπως κάθε άλλος κώδικας.