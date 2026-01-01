Εγκατάσταση SQLPage με ένα κλικ.
Δημιουργήστε διαδραστικές ιστοσελίδες και πίνακες ελέγχου δεδομένων χρησιμοποιώντας μόνο SQL queries - χωρίς να απαιτείται frontend code, frameworks ή JavaScript.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SQLPage
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SQLPage
Το SQLPage είναι ένας web application server ανοιχτού κώδικα που αποδίδει διαδραστικές ιστοσελίδες απευθείας από ερωτήματα SQL. Οι προγραμματιστές και οι αναλυτές γράφουν αρχεία
.sql που επιλέγουν από μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη στοιχείων — φόρμες, πίνακες, γραφήματα, χάρτες, πλοήγηση και δεκάδες UI elements — και ο server μετατρέπει τα σύνολα αποτελεσμάτων σε εκλεπτυσμένο HTML χωρίς ούτε μία γραμμή HTML, CSS ή JavaScript. Συνδέστε SQLite, PostgreSQL, MySQL ή Microsoft SQL Server και εκθέστε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ως λειτουργικό admin panel, εσωτερικό dashboard ή prototype μέσα σε λίγα λεπτά.
Η αυτο-φιλοξενία του SQLPage στο δικό σας VPS διατηρεί τα ερωτήματα, τα σχήματα και τα διαπιστευτήρια εντός της υποδομής που ελέγχετε, αντί για μια low-code πλατφόρμα τρίτου μέρους. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά χρήστη, ούτε όρια γραμμών, και τα αρχεία
.sql σας παραμένουν φορητά και ελεγχόμενα ως προς την έκδοση, όπως κάθε άλλος κώδικας.
Βασικά χαρακτηριστικά του SQLPage
Απόδοση μόνο SQL
Γράψτε συνηθισμένα αρχεία SQL που επιλέγουν από μια πλούσια βιβλιοθήκη στοιχείων και το SQLPage αποδίδει responsive σελίδες HTML απευθείας από τα σύνολα αποτελεσμάτων.
Υποστήριξη πολλαπλών database
Συνδεθείτε σε SQLite, PostgreSQL, MySQL ή Microsoft SQL Server και εκθέστε οποιαδήποτε υπάρχουσα βάση δεδομένων ως μια λειτουργική εφαρμογή ιστού.
Ενσωματωμένα συστατικά
Φόρμες, πίνακες, γραφήματα, χάρτες, κάρτες, πλοήγηση, μεταφορτώσεις αρχείων και δεκάδες προσεγμένα στοιχεία UI είναι διαθέσιμα χωρίς εξωτερικές βιβλιοθήκες ή βήματα δημιουργίας.
Άμεσο hot reload
Επεξεργαστείτε ένα
.sql αρχείο και η αλλαγή εμφανίζεται στην επόμενη φόρτωση σελίδας — χωρίς μεταγλώττιση, χωρίς bundler και χωρίς επανεκκίνηση.
Μικρό στατικό δυαδικό
Ένα ενιαίο Rust binary κάτω από 20 MB εξυπηρετεί έναν ολόκληρο δυναμικό ιστότοπο, με χαμηλή χρήση μνήμης και γρήγορες cold starts σε μέτριους πόρους VPS.
Ενσωματωμένη αυθεντικοποίηση
Γιατί να τρέξω SQLPage στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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