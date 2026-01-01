Αναπτύξτε το Syncthing με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source peer-to-peer συγχρονισμός αρχείων που διατηρεί τα δεδομένα σας ιδιωτικά και κρυπτογραφημένα σε όλες τις συσκευές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Syncthing
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Syncthing
Το Syncthing είναι ένα αποκεντρωμένο εργαλείο συγχρονισμού αρχείων που συγχρονίζει συνεχώς αρχεία μεταξύ των συσκευών σας χωρίς κανέναν κεντρικό server. Όλα τα δεδομένα παραμένουν στις συσκευές σας και μεταφέρονται με κρυπτογράφηση TLS και perfect forward secrecy — χωρίς ενδιάμεσο cloud, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός.
Το self-hosting του Syncthing σε ένα VPS δημιουργεί έναν επίμονο κόμβο συγχρονισμού που παραμένει online 24/7, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συσκευές σας παραμένουν ενημερωμένες ακόμα και όταν κάποιες είναι offline. Με υποστήριξη για έκδοση φακέλων, χειρισμό συγκρούσεων και cross-platform clients, το Syncthing είναι η εναλλακτική λύση με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα έναντι των Dropbox και Google Drive.
Βασικά χαρακτηριστικά του Syncthing
Χωρίς κεντρικό server
Τα αρχεία συγχρονίζονται απευθείας μεταξύ των συσκευών σας χωρίς αποθήκευση στο cloud από τρίτους, διατηρώντας τα δεδομένα σας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Όλες οι μεταφορές χρησιμοποιούν TLS με perfect forward secrecy, διασφαλίζοντας ότι τα αρχεία σας δεν μπορούν να υποκλαπούν ή να διαβαστούν από κανέναν άλλο.
Ευέλικτες λειτουργίες φακέλων
Διαμορφώστε φακέλους ως μόνο αποστολής, μόνο λήψης ή αμφίδρομους για να ελέγχετε ακριβώς πώς ρέουν τα δεδομένα μεταξύ συσκευών.
Έκδοση αρχείων
Διατηρήστε ιστορικές εκδόσεις αλλαγμένων ή διαγραμμένων αρχείων με διαμορφώσιμες πολιτικές διατήρησης για ανάκτηση από τυχαίες αλλαγές.
Διαπλατφορμικοί πελάτες
Εγγενείς εφαρμογές για Linux, Windows, macOS και Android διατηρούν κάθε συσκευή συγχρονισμένη από έναν ενιαίο μόνιμο κόμβο VPS.
Γιατί να τρέξω Syncthing στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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