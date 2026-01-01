Το Syncthing είναι ένα αποκεντρωμένο εργαλείο συγχρονισμού αρχείων που συγχρονίζει συνεχώς αρχεία μεταξύ των συσκευών σας χωρίς κανέναν κεντρικό server. Όλα τα δεδομένα παραμένουν στις συσκευές σας και μεταφέρονται με κρυπτογράφηση TLS και perfect forward secrecy — χωρίς ενδιάμεσο cloud, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός.

Το self-hosting του Syncthing σε ένα VPS δημιουργεί έναν επίμονο κόμβο συγχρονισμού που παραμένει online 24/7, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συσκευές σας παραμένουν ενημερωμένες ακόμα και όταν κάποιες είναι offline. Με υποστήριξη για έκδοση φακέλων, χειρισμό συγκρούσεων και cross-platform clients, το Syncthing είναι η εναλλακτική λύση με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα έναντι των Dropbox και Google Drive.