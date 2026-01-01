Το Remark42 είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα μηχανή σχολίων για ιστολόγια και ιστοσελίδες, σχεδιασμένη ως μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα έναντι των Disqus, Facebook Comments και άλλων εμπορικών πλατφορμών σχολίων. Γραμμένο σε Go για χαμηλή κατανάλωση μνήμης και υψηλή ταυτόχρονη εκτέλεση, ενσωματώνεται μέσω ενός μόνο αποσπάσματος JavaScript σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα — στατικό HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ή οποιοδήποτε άλλο framework — για να προσθέσει συζητήσεις με νήματα χωρίς να παρακολουθεί τους επισκέπτες ή να εμφανίζει διαφημίσεις.

Η αυτο-φιλοξενία του Remark42 στο VPS σας διατηρεί κάθε σχόλιο αναγνώστη, ψήφο και λογαριασμό εντός της υποδομής σας, αντί να εξορύσσεται από ένα τρίτο SaaS για δεδομένα διαφήμισης. Η συμπαγής στοίβα εκτελείται σε ένα μόνο κοντέινερ με ενσωματωμένη αποθήκευση BoltDB — δεν απαιτείται ξεχωριστή database ή cache.