Αναπτύξτε το Remark42 με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μια μηχανή σχολίων ανοιχτού κώδικα με επίκεντρο την ιδιωτικότητα για ιστολόγια και ιστοσελίδες — μια ελαφριά, αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση του Disqus.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Remark42
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Remark42
Το Remark42 είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα μηχανή σχολίων για ιστολόγια και ιστοσελίδες, σχεδιασμένη ως μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα έναντι των Disqus, Facebook Comments και άλλων εμπορικών πλατφορμών σχολίων. Γραμμένο σε Go για χαμηλή κατανάλωση μνήμης και υψηλή ταυτόχρονη εκτέλεση, ενσωματώνεται μέσω ενός μόνο αποσπάσματος JavaScript σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα — στατικό HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ή οποιοδήποτε άλλο framework — για να προσθέσει συζητήσεις με νήματα χωρίς να παρακολουθεί τους επισκέπτες ή να εμφανίζει διαφημίσεις.
Η αυτο-φιλοξενία του Remark42 στο VPS σας διατηρεί κάθε σχόλιο αναγνώστη, ψήφο και λογαριασμό εντός της υποδομής σας, αντί να εξορύσσεται από ένα τρίτο SaaS για δεδομένα διαφήμισης. Η συμπαγής στοίβα εκτελείται σε ένα μόνο κοντέινερ με ενσωματωμένη αποθήκευση BoltDB — δεν απαιτείται ξεχωριστή database ή cache.
Βασικά χαρακτηριστικά του Remark42
Εύκολο embed
Ενσωματώστε ένα απλό απόσπασμα JavaScript σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα για να προσθέσετε σχόλια με νήματα - λειτουργεί με στατικές ιστοσελίδες, ιστολόγια και οποιοδήποτε πλαίσιο που επιτρέπει προσαρμοσμένο HTML.
Πολλαπλών παρόχων OAuth
Οι επισκέπτες συνδέονται με Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ή μέσω ανώνυμης ή email-link authentication.
Με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Χωρίς tracking pixels, χωρίς third-party cookies, χωρίς behavioral profiling - το Remark42 αποθηκεύει μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για την εμφάνιση σχολίων και ειδοποιήσεων.
Markdown και νήματα
Πλήρης υποστήριξη Markdown, συμπεριλαμβανομένων των code blocks, ένθετων απαντήσεων, ψηφοφορίας, και επεξεργασίας/διαγραφής με παραμετροποιήσιμα χρονικά περιθώρια.
Εργαλεία συντονισμού
Ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης για μαζική εποπτεία, IP blocking, φιλτράρισμα υβριστικών λέξεων, αναζήτηση σχολίων και ειδοποιήσεις μέσω email/Telegram για νέα σχόλια.
Backup και εξαγωγή
Συμπαγής αποθήκευση BoltDB με αυτόματα καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας, εισαγωγέας για σχόλια Disqus και WordPress, και εξαγωγή JSON για μετεγκατάσταση.
Γιατί να τρέξω Remark42 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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