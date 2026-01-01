Αναπτύξτε το pycsw με εγκατάσταση ενός κλικ.
OGC-πιστοποιημένος server καταλόγου που δημοσιεύει και ανακαλύπτει geospatial metadata μέσω ανοιχτών προτύπων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για pycsw
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με pycsw
Το pycsw είναι ένας open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW) server γραμμένος σε Python και χρησιμοποιείται από εθνικές υποδομές χωρικών δεδομένων, ερευνητικά ιδρύματα και geoportals για τη δημοσίευση γεωχωρικών μεταδεδομένων. Είναι μια OGC Reference Implementation, πλήρως συμβατή με CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH και SRU, επιτρέποντας σε άλλους καταλόγους και πελάτες να διαλειτουργούν χωρίς προσαρμοσμένους προσαρμογείς.
Η αυτο-φιλοξενία του pycsw στον VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία του metadata index που υποστηρίζει την πύλη χωρικών δεδομένων σας, χωρίς να εξαρτάστε από υπηρεσία καταλόγου τρίτου μέρους. Το πρότυπο παρέχεται προδιαμορφωμένο με ένα αποθετήριο SQLite για γρήγορη εκκίνηση και μπορεί να αναδιαμορφωθεί για αναπτύξεις που υποστηρίζονται από PostgreSQL ή PostGIS σε κλίμακα.
Βασικά χαρακτηριστικά του pycsw
OGC πιστοποιημένος server
Λειτουργήστε μια OGC Reference Implementation σύμφωνη με CSW 2.0.2, CSW 3.0, και OGC API - Records, έτοιμη για χρήση.
Πολλαπλές APIs καταλόγου
Διαθέστε το ίδιο αποθετήριο metadata μέσω CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH, και SRU για ευρεία συμβατότητα με πελάτες.
Υποστήριξη INSPIRE και ISO
Δημοσιεύστε εγγραφές ISO 19115 / 19139 και ενεργοποιήστε το προφίλ INSPIRE για να πληροίτε τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα χωρικά δεδομένα.
Ομοσπονδιακή αναζήτηση
Διαμορφώστε κατανεμημένη αναζήτηση σε απομακρυσμένους CSW catalogues ώστε ένα ενιαίο ερώτημα να φτάνει στα αρχεία σας και στους federated peers ταυτόχρονα.
Ευέλικτα αποθετήρια
Ξεκινήστε με το ενσωματωμένο αποθετήριο SQLite και μεταβείτε σε PostgreSQL, PostGIS, ή άλλα υποστηριζόμενα backends καθώς ο όγκος των εγγραφών σας αυξάνεται.
Οικοσύστημα Python
Επέκταση της λειτουργικότητας μέσω pycsw plugins και ενσωμάτωση με το ευρύτερο geopython stack, συμπεριλαμβανομένων των pygeoapi, OWSLib και GeoNode.
Γιατί να τρέξω pycsw στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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