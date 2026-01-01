Το pycsw είναι ένας open-source OGC Catalogue Service for the Web (CSW) server γραμμένος σε Python και χρησιμοποιείται από εθνικές υποδομές χωρικών δεδομένων, ερευνητικά ιδρύματα και geoportals για τη δημοσίευση γεωχωρικών μεταδεδομένων. Είναι μια OGC Reference Implementation, πλήρως συμβατή με CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH και SRU, επιτρέποντας σε άλλους καταλόγους και πελάτες να διαλειτουργούν χωρίς προσαρμοσμένους προσαρμογείς.

Η αυτο-φιλοξενία του pycsw στον VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία του metadata index που υποστηρίζει την πύλη χωρικών δεδομένων σας, χωρίς να εξαρτάστε από υπηρεσία καταλόγου τρίτου μέρους. Το πρότυπο παρέχεται προδιαμορφωμένο με ένα αποθετήριο SQLite για γρήγορη εκκίνηση και μπορεί να αναδιαμορφωθεί για αναπτύξεις που υποστηρίζονται από PostgreSQL ή PostGIS σε κλίμακα.