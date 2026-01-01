Αναπτύξτε το Raneto με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βάση γνώσεων wiki με Markdown για Node.js - περιεχόμενο βασισμένο σε αρχεία με ένα καθαρό πρόγραμμα ανάγνωσης και επεξεργαστή browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Raneto
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Raneto
Το Raneto είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα βάση γνώσεων χτισμένη σε Node.js που μετατρέπει έναν φάκελο αρχείων Markdown σε έναν καθαρό, με δυνατότητα αναζήτησης ιστότοπο τεκμηρίωσης. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων για διαχείριση — το περιεχόμενο βρίσκεται ως απλά αρχεία
.md σε έναν κατάλογο που ελέγχετε, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο εκδόσεων, τα αντίγραφα ασφαλείας και τη συγγραφή με τον αγαπημένο σας επεξεργαστή απλά. Ο ενσωματωμένος web editor χειρίζεται την επεξεργασία εντός προγράμματος περιήγησης για μη τεχνικούς χρήστες, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο απευθείας στο προτιμώμενο εργαλείο Markdown και να αφήνουν το git να διαχειρίζεται το ιστορικό.
Η αυτο-φιλοξενία του Raneto σε ένα VPS σάς προσφέρει μια ιδιωτική βάση γνώσεων που ανήκει πλήρως σε εσάς, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή, χωρίς τέλη ανά χρήστη, και περιεχόμενο που βρίσκεται ως φορητά αρχεία αντί για μια ιδιόκτητη βάση δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Raneto
Περιεχόμενο βασισμένο σε αρχεία
Τα άρθρα είναι απλά αρχεία Markdown σε έναν κατάλογο περιεχομένου — κάντε έκδοση με git, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας με rsync, επεξεργαστείτε με οποιοδήποτε εργαλείο θέλετε.
Επεξεργαστής εντός browser
Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής επιτρέπει σε μη τεχνικούς χρήστες να ενημερώνουν σελίδες απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να αγγίζουν το filesystem ή να εκτελούν git.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η γρήγορη αναζήτηση στην μνήμη σε κάθε σελίδα επιτρέπει στους αναγνώστες να βρίσκουν περιεχόμενο άμεσα χωρίς να εγκαταλείπουν τον ιστότοπο τεκμηρίωσης.
Ιεραρχία κατηγοριών
Η δομή φακέλων γίνεται το δέντρο πλοήγησης, με προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης μέσω metadata ανά φάκελο, έτσι ώστε το IA σας να αντικατοπτρίζει το περιεχόμενό σας.
Διάταξη με θέματα
Αλλάξτε ή επεκτείνετε το προεπιλεγμένο θέμα για να ταιριάζει με την επωνυμία σας - τα θέματα Raneto είναι απλά πακέτα HTML, CSS και JS.
Γιατί να τρέξω Raneto στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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