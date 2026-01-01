Το Raneto είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα βάση γνώσεων χτισμένη σε Node.js που μετατρέπει έναν φάκελο αρχείων Markdown σε έναν καθαρό, με δυνατότητα αναζήτησης ιστότοπο τεκμηρίωσης. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων για διαχείριση — το περιεχόμενο βρίσκεται ως απλά αρχεία .md σε έναν κατάλογο που ελέγχετε, γεγονός που καθιστά τον έλεγχο εκδόσεων, τα αντίγραφα ασφαλείας και τη συγγραφή με τον αγαπημένο σας επεξεργαστή απλά. Ο ενσωματωμένος web editor χειρίζεται την επεξεργασία εντός προγράμματος περιήγησης για μη τεχνικούς χρήστες, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο απευθείας στο προτιμώμενο εργαλείο Markdown και να αφήνουν το git να διαχειρίζεται το ιστορικό.

Η αυτο-φιλοξενία του Raneto σε ένα VPS σάς προσφέρει μια ιδιωτική βάση γνώσεων που ανήκει πλήρως σε εσάς, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή, χωρίς τέλη ανά χρήστη, και περιεχόμενο που βρίσκεται ως φορητά αρχεία αντί για μια ιδιόκτητη βάση δεδομένων.