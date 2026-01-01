Αναπτύξτε το Thumbor με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα έξυπνος server εικόνων που περικόπτει, αλλάζει μέγεθος και φιλτράρει εικόνες κατ' απαίτηση μέσω απλών αιτημάτων βασισμένων σε URL.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Thumbor
Το Thumbor είναι ένας server επεξεργασίας έξυπνων εικόνων βασισμένος σε Python που χειρίζεται την αλλαγή μεγέθους, την περικοπή και το φιλτράρισμα μέσω URL parameters — δεν απαιτούνται αλλαγές στον κώδικα της εφαρμογής για την ενσωμάτωση. Αυτό που ξεχωρίζει το Thumbor από τα γενικά εργαλεία αλλαγής μεγέθους εικόνων είναι η έξυπνη περικοπή του με AI: εντοπίζει αυτόματα πρόσωπα και σημαντικά χαρακτηριστικά σε μια εικόνα πριν την περικοπή, διασφαλίζοντας ότι το θέμα δεν κόβεται ποτέ κατά λάθος.
Χρησιμοποιείται σε παραγωγή από την Wikipedia, την Globo.com, την Forbes και την Vox Media για την εξυπηρέτηση δισεκατομμυρίων εικόνων, το Thumbor έχει δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα. Δεν απαιτεί εξωτερικές εξαρτήσεις για τη βασική λειτουργία. Η αυτο-φιλοξενία αντικαθιστά τις χρεώσεις SaaS ανά μετασχηματισμό με ένα σταθερό κόστος VPS και διατηρεί το media pipeline σας εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας υποδομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Thumbor
Έξυπνη ανίχνευση προσώπου
Ενσωματωμένη ανίχνευση προσώπου και χαρακτηριστικών διασφαλίζει ότι το πιο σημαντικό μέρος μιας εικόνας παραμένει στο κέντρο κατά την περικοπή σε διαφορετικές αναλογίες διαστάσεων.
Επεξεργασία βασισμένη σε URL
Αλλάξτε μέγεθος, περικόψτε, φιλτράρετε και μετατρέψτε εικόνες δημιουργώντας ένα URL — δεν απαιτείται SDK, λειτουργεί με οποιαδήποτε γλώσσα ή framework.
Αυτόματη επιλογή μορφής
Αυτόματη προβολή WebP σε προγράμματα περιήγησης που το υποστηρίζουν, με εναλλακτική λύση JPEG ή PNG, μειώνοντας το bandwidth χωρίς επιπλέον εργασία.
Επεκτάσιμο σύστημα φίλτρων
Εφαρμόστε φωτεινότητα, αντίθεση, υδατογραφήματα, στρογγυλεμένες γωνίες και θόλωση μέσω παραμέτρων URL ή προσαρμοσμένων plugins φίλτρων Python.
Caching αποτελεσμάτων
Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα αποθηκεύονται στην cache για να αποφευχθεί η επανεπεξεργασία πανομοιότυπων αιτημάτων, μειώνοντας σημαντικά το φορτίο της CPU σε υψηλούς όγκους κίνησης.
Γιατί να τρέξω Thumbor στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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