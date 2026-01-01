Το Fusion είναι ένας μινιμαλιστικός RSS reader ανοιχτού κώδικα, γραμμένος σε Go, που εστιάζει σε μια γρήγορη ροή εργασίας ανάγνωσης χωρίς περισπασμούς. Αναλύει RSS και Atom feeds, ανακαλύπτει αυτόματα feeds από διευθύνσεις URL ιστοσελίδων και οργανώνει τις συνδρομές σε ομάδες, παρακολουθώντας την κατάσταση μη αναγνωσμένων, τους σελιδοδείκτες και την αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλη τη βιβλιοθήκη σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Fusion στον VPS σας διατηρεί τη λίστα συνδρομών και το ιστορικό ανάγνωσής σας μακριά από υπηρεσίες τρίτων, και η συμβατότητά του με το Fever API επιτρέπει σε εγγενείς εφαρμογές για κινητά, όπως οι Reeder, Unread και FeedMe, να συγχρονίζονται με τη δική σας εγκατάσταση αντί για έναν cloud aggregator.