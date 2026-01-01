Αναπτύξτε το Fusion RSS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς, αυτο-φιλοξενούμενος αναγνώστης RSS με καθαρό web UI, συντομεύσεις πληκτρολογίου και υποστήριξη Fever API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fusion RSS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fusion RSS
Το Fusion είναι ένας μινιμαλιστικός RSS reader ανοιχτού κώδικα, γραμμένος σε Go, που εστιάζει σε μια γρήγορη ροή εργασίας ανάγνωσης χωρίς περισπασμούς. Αναλύει RSS και Atom feeds, ανακαλύπτει αυτόματα feeds από διευθύνσεις URL ιστοσελίδων και οργανώνει τις συνδρομές σε ομάδες, παρακολουθώντας την κατάσταση μη αναγνωσμένων, τους σελιδοδείκτες και την αναζήτηση πλήρους κειμένου σε όλη τη βιβλιοθήκη σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Fusion στον VPS σας διατηρεί τη λίστα συνδρομών και το ιστορικό ανάγνωσής σας μακριά από υπηρεσίες τρίτων, και η συμβατότητά του με το Fever API επιτρέπει σε εγγενείς εφαρμογές για κινητά, όπως οι Reeder, Unread και FeedMe, να συγχρονίζονται με τη δική σας εγκατάσταση αντί για έναν cloud aggregator.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fusion RSS
Υποστήριξη Fever API
Συγχρονίζονται άρθρα με εγγενείς εφαρμογές-πελάτες iOS, Android και επιτραπέζιων υπολογιστών, όπως τα Reeder, Unread και FeedMe, μέσω του ενσωματωμένου Fever-compatible API.
Αναγνώστης με πληκτρολογιακό έλεγχο
Οι συντομεύσεις τύπου Google Reader σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε εκατοντάδες άρθρα ανά συνεδρία χωρίς να αφήσετε το πληκτρολόγιο.
Αυτόματη ανακάλυψη ροής
Επικολλήστε οποιαδήποτε διεύθυνση URL ιστοτόπου και το Fusion εντοπίζει αυτόματα το RSS ή το Atom feed, με οργάνωση ομάδων για τακτοποιημένες λίστες συνδρομών.
Responsive PWA
Η εγκαταστάσιμη Progressive Web App προσφέρει μια εμπειρία ανάγνωσης με αίσθηση εγγενούς εφαρμογής σε τηλέφωνα, tablet και προγράμματα περιήγησης υπολογιστών.
OIDC single sign-on
Η προαιρετική ενσωμάτωση OpenID Connect σάς επιτρέπει να κάνετε έλεγχο ταυτότητας έναντι των Keycloak, Authelia ή οποιουδήποτε συμβατού identity provider.
Όχι πλεονασμός AI
Σκόπιμα παραλείπει τις λειτουργίες περίληψης και σύστασης με AI, για να διατηρεί τον αναγνώστη συγκεντρωμένο, ελαφρύ και προβλέψιμο.
Γιατί να τρέξω Fusion RSS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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