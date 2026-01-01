Αναπτύξτε το Blinko με ένα κλικ εγκατάστασης.
Πλατφόρμα λήψης σημειώσεων ανοιχτού κώδικα με AI, που συνδυάζει microblogging, διαχείριση εργασιών και έξυπνη αναζήτηση.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Blinko
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Blinko
Το Blinko είναι μια self-hosted πλατφόρμα που ενοποιεί τη γρήγορη καταγραφή σημειώσεων, τη διαχείριση εργασιών και την αναζήτηση βελτιωμένη με AI σε μία ενιαία εφαρμογή. Η διεπαφή της σε στυλ microblogging είναι βελτιστοποιημένη για την άμεση καταγραφή ιδεών, ενώ η πλήρης υποστήριξη Markdown, το tagging και η προαιρετική ενσωμάτωση AI με το OpenAI ή το Ollama διατηρούν αυτές τις ιδέες οργανωμένες και ανιχνεύσιμες με την πάροδο του χρόνου.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες λήψης σημειώσεων, η self-hosting λειτουργία του Blinko διατηρεί κάθε σκέψη, σχέδιο και ερευνητική σημείωση εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας — χωρίς ανάλυση από τρίτους, χωρίς όρια αποθήκευσης και χωρίς κόστος ανά query. Οι σημειώσεις μπορούν να παραμείνουν ιδιωτικές ή να κοινοποιηθούν δημόσια από την ίδια ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Blinko
Ομαλή Καταγραφή
Η εισαγωγή σε στυλ microblogging σάς επιτρέπει να καταγράφετε ιδέες σε δευτερόλεπτα χωρίς να πλοηγείστε σε δομές φακέλων ή να επιλέγετε πρώτα πρότυπα.
Αναζήτηση με AI
Συνδέστε το OpenAI ή ένα τοπικό μοντέλο Ollama για να αναζητήσετε τις σημειώσεις σας σε απλή γλώσσα, αναδεικνύοντας σχετικές καταχωρήσεις ακόμα και όταν δεν θυμάστε ακριβείς λέξεις-κλειδιά.
Markdown και Υποστήριξη Εργασιών
Διαμορφώστε σημειώσεις με πλήρες Markdown και ενσωματώστε λίστες εργασιών ώστε το ίδιο εργαλείο να χειρίζεται τόσο τις γρήγορες καταγραφές όσο και την οργανωμένη παρακολούθηση έργων.
Δημόσιες ή ιδιωτικές σημειώσεις
Επιλέξτε ορατότητα ανά σημείωση, επιτρέποντάς σας να διατηρείτε μια ιδιωτική βάση γνώσεων ενώ δημοσιεύετε επιλεκτικά περιεχόμενο ως microblog χωρίς ξεχωριστή πλατφόρμα.
Φορητότητα δεδομένων
Τα αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και η λειτουργικότητα εισαγωγής/εξαγωγής διασφαλίζουν ότι οι σημειώσεις σας παραμένουν προσβάσιμες και μεταφέρσιμες ανεξάρτητα από αλλαγές στην πλατφόρμα.
Γιατί να τρέχω Blinko στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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