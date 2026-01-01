Το Blinko είναι μια self-hosted πλατφόρμα που ενοποιεί τη γρήγορη καταγραφή σημειώσεων, τη διαχείριση εργασιών και την αναζήτηση βελτιωμένη με AI σε μία ενιαία εφαρμογή. Η διεπαφή της σε στυλ microblogging είναι βελτιστοποιημένη για την άμεση καταγραφή ιδεών, ενώ η πλήρης υποστήριξη Markdown, το tagging και η προαιρετική ενσωμάτωση AI με το OpenAI ή το Ollama διατηρούν αυτές τις ιδέες οργανωμένες και ανιχνεύσιμες με την πάροδο του χρόνου.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες λήψης σημειώσεων, η self-hosting λειτουργία του Blinko διατηρεί κάθε σκέψη, σχέδιο και ερευνητική σημείωση εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας — χωρίς ανάλυση από τρίτους, χωρίς όρια αποθήκευσης και χωρίς κόστος ανά query. Οι σημειώσεις μπορούν να παραμείνουν ιδιωτικές ή να κοινοποιηθούν δημόσια από την ίδια ανάπτυξη.