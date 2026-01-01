Το KeeWeb είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα διαχειριστής κωδικών πρόσβασης που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης και είναι πλήρως συμβατός με τη μορφή KeePass (.kdbx). Σας επιτρέπει να ανοίγετε και να διαχειρίζεστε τα υπάρχοντα KeePass vaults σας απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας χωρίς πρόσθετα ή εγγενή client — το vault σας παραμένει υπό τον έλεγχό σας στον δικό σας χώρο αποθήκευσης.

Η αυτο-φιλοξενία του KeeWeb στο VPS σας σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασής σας από οποιαδήποτε συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης, διατηρώντας παράλληλα την ίδια την εφαρμογή ιδιωτική και ανεξάρτητη από υπηρεσίες cloud τρίτων. Τα αρχεία vault δεν αποστέλλονται ποτέ σε κανέναν server· ανοίγονται και αποκρυπτογραφούνται client-side στο πρόγραμμα περιήγησής σας.