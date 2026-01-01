Αναπτύξτε το KeeWeb με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακός διαχειριστής κωδικών πρόσβασης, πλήρως συμβατός με βάσεις δεδομένων KeePass.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για KeeWeb
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με KeeWeb
Το KeeWeb είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα διαχειριστής κωδικών πρόσβασης που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης και είναι πλήρως συμβατός με τη μορφή KeePass (.kdbx). Σας επιτρέπει να ανοίγετε και να διαχειρίζεστε τα υπάρχοντα KeePass vaults σας απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας χωρίς πρόσθετα ή εγγενή client — το vault σας παραμένει υπό τον έλεγχό σας στον δικό σας χώρο αποθήκευσης.
Η αυτο-φιλοξενία του KeeWeb στο VPS σας σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους κωδικούς πρόσβασής σας από οποιαδήποτε συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης, διατηρώντας παράλληλα την ίδια την εφαρμογή ιδιωτική και ανεξάρτητη από υπηρεσίες cloud τρίτων. Τα αρχεία vault δεν αποστέλλονται ποτέ σε κανέναν server· ανοίγονται και αποκρυπτογραφούνται client-side στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του KeeWeb
Συμβατότητα KeePass
Ανοίξτε και επεξεργαστείτε οποιοδήποτε αρχείο .kdbx που δημιουργήθηκε από το KeePass, το KeePassXC ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή συμβατή με το KeePass, χωρίς μετατροπή.
Ασφάλεια Client-side
Όλη η αποκρυπτογράφηση του θησαυροφυλακίου γίνεται στον browser σας — ο κύριος κωδικός πρόσβασής σας και τα περιεχόμενα του θησαυροφυλακίου δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή σας ούτε αγγίζουν τον server.
Πολλαπλά storage backends
Φορτώστε θησαυροφυλάκια από τοπικά αρχεία, Dropbox, Google Drive, OneDrive, ή οποιονδήποτε απομακρυσμένο χώρο αποθήκευσης συμβατό με WebDAV.
Υποστήριξη plugin
Επεκτείνετε το KeeWeb με plugins κοινότητας για themes, custom fields, δημιουργία OTP και επιπλέον integrations.
Cross-platform πρόσβαση
Αποκτήστε πρόσβαση στους κωδικούς σας από οποιαδήποτε συσκευή με ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης - δεν απαιτείται εγγενής εγκατάσταση σε επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές.
Γιατί να τρέξω KeeWeb στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.