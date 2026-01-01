Το OpenVPN Access Server είναι η εμπορικού επιπέδου λύση VPN, χτισμένη πάνω στο δοκιμασμένο, ανοιχτού κώδικα πρωτόκολλο OpenVPN. Προσθέτει ένα ισχυρό περιβάλλον διαχείρισης βασισμένο στο web, αυτοματοποιημένη διαμόρφωση πελάτη και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, για να καταστήσει την ανάπτυξη ενός ασφαλούς VPN προσβάσιμη σε κάθε οργανισμό. Περιλαμβάνονται δύο δωρεάν ταυτόχρονες συνδέσεις από προεπιλογή, με διαθέσιμη αδειοδότηση για μεγαλύτερες ομάδες.

Η αυτο-φιλοξενία του Access Server στο δικό σας VPS σάς δίνει μια αποκλειστική στατική διεύθυνση IP, πλήρη έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης και των πολιτικών πρόσβασης, και καμία κοινή υποδομή με άλλους οργανισμούς. Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες VPN, η κίνησή σας δεν περνά ποτέ μέσω τρίτου μέρους - καθιστώντας το τη σωστή επιλογή για επιχειρήσεις με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας ή συμμόρφωσης.