Αναπτύξτε το OpenVPN Access Server με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εταιρικού επιπέδου SSL VPN server με web admin console, self-service client portal και υποστήριξη για όλες τις κύριες πλατφόρμες.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenVPN Access Server
Το OpenVPN Access Server είναι η εμπορικού επιπέδου λύση VPN, χτισμένη πάνω στο δοκιμασμένο, ανοιχτού κώδικα πρωτόκολλο OpenVPN. Προσθέτει ένα ισχυρό περιβάλλον διαχείρισης βασισμένο στο web, αυτοματοποιημένη διαμόρφωση πελάτη και έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, για να καταστήσει την ανάπτυξη ενός ασφαλούς VPN προσβάσιμη σε κάθε οργανισμό. Περιλαμβάνονται δύο δωρεάν ταυτόχρονες συνδέσεις από προεπιλογή, με διαθέσιμη αδειοδότηση για μεγαλύτερες ομάδες.
Η αυτο-φιλοξενία του Access Server στο δικό σας VPS σάς δίνει μια αποκλειστική στατική διεύθυνση IP, πλήρη έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης και των πολιτικών πρόσβασης, και καμία κοινή υποδομή με άλλους οργανισμούς. Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες VPN, η κίνησή σας δεν περνά ποτέ μέσω τρίτου μέρους - καθιστώντας το τη σωστή επιλογή για επιχειρήσεις με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας ή συμμόρφωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenVPN Access Server
Web Admin Console
Διαμορφώστε χρήστες, έλεγχο ταυτότητας, δικτύωση και προηγμένες ρυθμίσεις VPN μέσω μιας ολοκληρωμένης διεπαφής βασισμένης σε browser, χωρίς να αγγίξετε τη γραμμή εντολών.
Λήψεις πελάτη με ένα κλικ
Η πύλη αυτοεξυπηρέτησης πελατών επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν προδιαμορφωμένους πελάτες VPN για Windows, macOS, Linux, iOS και Android με ένα μόνο κλικ.
Ευέλικτη αυθεντικοποίηση
Υποστηρίζει τοπικούς λογαριασμούς, LDAP, RADIUS, SAML και PAM, ώστε το Access Server να ενσωματώνεται με την υπάρχουσα υποδομή ταυτότητάς σας χωρίς διπλή διαχείριση χρηστών.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Οι πολιτικές δικτύου ανά χρήστη και ανά ομάδα σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ποιους πόρους μπορεί να προσεγγίσει κάθε χρήστης, επιβάλλοντας πρόσβαση ελάχιστων προνομίων σε όλο το δίκτυό σας.
Split Tunneling
Δρομολογήστε μόνο συγκεκριμένη κίνηση μέσω του VPN, ενώ αφήνετε την υπόλοιπη κίνηση να χρησιμοποιεί απευθείας την τοπική σύνδεση, εξισορροπώντας την ασφάλεια με την απόδοση για τους απομακρυσμένους εργαζόμενους.
Γιατί να τρέξω OpenVPN Access Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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