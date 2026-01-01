Το Linkding είναι ένας βελτιστοποιημένος, αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής σελιδοδεικτών, σχεδιασμένος για ταχύτητα και απλότητα. Εξάγει αυτόματα τίτλους σελίδων και περιγραφές όταν αποθηκεύετε έναν σύνδεσμο, υποστηρίζει ιεραρχική προσθήκη ετικετών και παρέχει ισχυρή αναζήτηση πλήρους κειμένου σε ολόκληρη τη συλλογή σας. Η λιτή διεπαφή διατηρεί την εστίαση στους σελιδοδείκτες σας και όχι στο ίδιο το εργαλείο.

Η αυτο-φιλοξενία του Linkding στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνήθειες περιήγησής σας και τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα εντελώς ιδιωτικά, χωρίς διαφημίσεις, παρακολούθηση και πρόσβαση τρίτων. Ένας ενιαίος, ελαφρύς περιέκτης με αποθήκευση SQLite σημαίνει ελάχιστη χρήση πόρων και εύκολη συντήρηση.