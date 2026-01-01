Το Tolgee είναι μια open-source πλατφόρμα διαχείρισης localization και μετάφρασης που επιτρέπει στις ομάδες ανάπτυξης να διαχειρίζονται όλα τα κλειδιά μετάφρασης των εφαρμογών τους σε ένα μέρος. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι το in-context editing - οι μεταφραστές μπορούν να τροποποιούν strings απευθείας μέσα στην εφαρμογή που εκτελείται, χωρίς να αγγίζουν αρχεία κώδικα.

Το Self-hosting του Tolgee σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα μετάφρασης υπό τον έλεγχό σας και εξαλείφει τις χρεώσεις ανά string ή ανά θέση που είναι κοινές σε εναλλακτικές λύσεις SaaS. SDKs για React, Angular, Vue και άλλα frameworks ενσωματώνονται απευθείας με την πλατφόρμα, και ένα REST API υποστηρίζει την αυτοματοποίηση CI/CD pipeline.