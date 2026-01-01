Αναπτύξτε το Tolgee με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα εντοπισμού ανοιχτού κώδικα με ενδοκειμενική επεξεργασία και ενσωματώσεις SDK για τη μετάφραση εφαρμογών σε πολλές γλώσσες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tolgee
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tolgee
Το Tolgee είναι μια open-source πλατφόρμα διαχείρισης localization και μετάφρασης που επιτρέπει στις ομάδες ανάπτυξης να διαχειρίζονται όλα τα κλειδιά μετάφρασης των εφαρμογών τους σε ένα μέρος. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι το in-context editing - οι μεταφραστές μπορούν να τροποποιούν strings απευθείας μέσα στην εφαρμογή που εκτελείται, χωρίς να αγγίζουν αρχεία κώδικα.
Το Self-hosting του Tolgee σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα μετάφρασης υπό τον έλεγχό σας και εξαλείφει τις χρεώσεις ανά string ή ανά θέση που είναι κοινές σε εναλλακτικές λύσεις SaaS. SDKs για React, Angular, Vue και άλλα frameworks ενσωματώνονται απευθείας με την πλατφόρμα, και ένα REST API υποστηρίζει την αυτοματοποίηση CI/CD pipeline.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tolgee
Επεξεργασία εντός πλαισίου
Οι μεταφραστές μπορούν να επεξεργαστούν συμβολοσειρές απευθείας στη ζωντανή διεπαφή εφαρμογής σας, εξαλείφοντας την ανάγκη να ψάχνουν σε βασικά αρχεία.
Πολυγλωσσική διαχείριση
Διαχειριστείτε όλα τα κλειδιά μετάφρασης και τις τιμές τους σε κάθε γλώσσα-στόχο από έναν ενιαίο, οργανωμένο πίνακα ελέγχου.
Πλαίσια SDKs
Επίσημα SDKs για React, Angular, Vue και Svelte ενσωματώνουν το Tolgee απευθείας στη διαδικασία κατασκευής της εφαρμογής σας.
Μηχανική μετάφραση
Προ-συμπληρώνει αυτόματα μεταφράσεις χρησιμοποιώντας το Google Translate, το DeepL ή το AWS Translate για να επιταχύνει τις ροές εργασιών εντοπισμού.
REST API και CLI
Αυτοματοποιήστε τις εισαγωγές και εξαγωγές μεταφράσεων σε CI/CD pipelines χρησιμοποιώντας το REST API ή το εργαλείο γραμμής εντολών.
Γιατί να τρέξω Tolgee στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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