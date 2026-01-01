Το CVAT (Computer Vision Annotation Tool) είναι μια πλατφόρμα σχολιασμού browser-based, κατασκευασμένη ειδικά για την επισήμανση εικόνων, βίντεο και 3D point clouds που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων computer vision. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές επισήμανσης γενικού σκοπού, κάθε λειτουργία είναι προσαρμοσμένη για τη ροή εργασιών των ML engineers: keyframe interpolation για βίντεο, semi-automatic segmentation, model-assisted pre-labeling, και review/QA pipelines για κατανεμημένες ομάδες σχολιαστών.

Η αυτο-φιλοξενία του CVAT στο δικό σας VPS διατηρεί τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, τις ακατέργαστες εικόνες και τα μεταδεδομένα έργου εντός της υποδομής σας, αντί να ανεβάζετε ευαίσθητα δεδομένα σε ένα SaaS τρίτου μέρους. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Intel και τώρα συντηρείται από την CVAT.ai, τροφοδοτεί τις διαδικασίες επισήμανσης σε χιλιάδες ομάδες computer-vision παγκοσμίως.