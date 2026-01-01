Αναπτύξτε το CVAT με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδικτυακό εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τον σχολιασμό εικόνων και βίντεο σε μεγάλη κλίμακα για ομάδες όρασης υπολογιστών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για CVAT
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CVAT
Το CVAT (Computer Vision Annotation Tool) είναι μια πλατφόρμα σχολιασμού browser-based, κατασκευασμένη ειδικά για την επισήμανση εικόνων, βίντεο και 3D point clouds που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων computer vision. Σε αντίθεση με τις εφαρμογές επισήμανσης γενικού σκοπού, κάθε λειτουργία είναι προσαρμοσμένη για τη ροή εργασιών των ML engineers: keyframe interpolation για βίντεο, semi-automatic segmentation, model-assisted pre-labeling, και review/QA pipelines για κατανεμημένες ομάδες σχολιαστών.
Η αυτο-φιλοξενία του CVAT στο δικό σας VPS διατηρεί τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, τις ακατέργαστες εικόνες και τα μεταδεδομένα έργου εντός της υποδομής σας, αντί να ανεβάζετε ευαίσθητα δεδομένα σε ένα SaaS τρίτου μέρους. Αρχικά αναπτύχθηκε από την Intel και τώρα συντηρείται από την CVAT.ai, τροφοδοτεί τις διαδικασίες επισήμανσης σε χιλιάδες ομάδες computer-vision παγκοσμίως.
Βασικά χαρακτηριστικά του CVAT
Επισήμανση εικόνων και βίντεο
Bounding boxes, πολύγωνα, πολυγραμμές, keypoints, κυβοειδή και σημασιολογικές μάσκες σε στατικές εικόνες και ακολουθίες βίντεο με keyframe interpolation.
Σχολιασμός με υποστήριξη AI
Η διαδραστική τμηματοποίηση, η προ-επισήμανση υποβοηθούμενη από μοντέλο και η υποστήριξη tracker μειώνουν τον αριθμό των χειροκίνητων κλικ, εκτελώντας ενσωματωμένα μοντέλα ανίχνευσης και τύπου SAM.
Ροές εργασίας ομάδας
Ιεραρχία έργων, εργασιών και θέσεων με ρόλους επισημειωτή, αναθεωρητή και διαχειριστή, καθώς και αναφορές ποιοτικού ελέγχου για κατανεμημένες ομάδες επισήμανσης.
Ανοιχτοί μορφότυποι dataset
Εισαγωγή και εξαγωγή COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, και δεκάδων άλλων μορφών συνόλων δεδομένων άμεσα διαθέσιμα.
Ποιότητα και συναίνεση
Ενσωματωμένες αναφορές ποιότητας, σύγκριση με την αλήθεια βάσης και εργασίες συναίνεσης εντοπίζουν την απόκλιση στην επισήμανση πριν οι λανθασμένες ετικέτες φτάσουν στην εκπαίδευση του μοντέλου.
REST API και SDK
Το πλήρες REST API και το επίσημο Python SDK συν το CLI σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε το CVAT σε υπάρχουσες MLOps pipelines και να αυτοματοποιήσετε τις λειτουργίες dataset.
Γιατί να τρέξω CVAT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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