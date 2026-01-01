Αναπτύξτε Teedy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα με OCR και αναζήτηση πλήρους κειμένου για την οργάνωση σαρώσεων, PDF και αρχείων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Teedy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Teedy
Το Teedy είναι ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει έναν σωρό από σαρωμένα έγγραφα, PDF και ψηφιακά αρχεία σε ένα δομημένο, με δυνατότητα αναζήτησης αρχείο. Κάθε ανεβασμένο έγγραφο περνάει από OCR έτσι ώστε το κείμενό του να γίνεται πλήρως αναζητήσιμο, και ένα ευέλικτο σύστημα ετικετών, ιεραρχικών κατηγοριών και προσαρμοσμένων μεταδεδομένων διατηρεί τις μεγάλες συλλογές οργανωμένες. Ένα καθαρό, responsive περιβάλλον εργασίας ιστού, λογαριασμοί πολλών χρηστών με λεπτομερή δικαιώματα και ένα πλήρες REST API το καθιστούν κατάλληλο τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές ομάδες.
Η αυτο-φιλοξενία του Teedy στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα έγγραφα — συμβόλαια, τιμολόγια, φορολογικά αρχεία και έγγραφα ταυτότητας — εντός υποδομής που ελέγχετε εσείς αντί για ένα cloud τρίτου μέρους, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου και έκδοση φιλική προς τον έλεγχο, άμεσα διαθέσιμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Teedy
OCR εξαγωγή κειμένου
Εξάγει αυτόματα κείμενο από σαρωμένες εικόνες και PDF χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο OCR, καθιστώντας κάθε έγγραφο πλήρως αναζητήσιμο.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε ολόκληρο το αρχείο βάσει περιεχομένου εγγράφων, ετικετών ή μεταδεδομένων για να εντοπίσετε οποιοδήποτε αρχείο σε δευτερόλεπτα.
Ετικέτες και metadata
Οργανώστε έγγραφα με ιεραρχικές ετικέτες, προσαρμοσμένα πεδία μεταδεδομένων και σχέσεις αντί για άκαμπτα δέντρα φακέλων.
Πολυχρηστικές άδειες
Δημιουργήστε λογαριασμούς χρηστών και ομάδων με λεπτομερείς λίστες ελέγχου πρόσβασης, ώστε οι ομάδες να μοιράζονται έγγραφα με ασφάλεια.
REST API και αυτοματοποίηση
Αυτοματοποιήστε τις μεταφορτώσεις, την εισαγωγή και τις ενσωματώσεις μέσω ενός πλήρους REST API και υποστήριξης εισαγωγής μέσω email.
Γιατί να τρέξω Teedy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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