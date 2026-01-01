Το Teedy είναι ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει έναν σωρό από σαρωμένα έγγραφα, PDF και ψηφιακά αρχεία σε ένα δομημένο, με δυνατότητα αναζήτησης αρχείο. Κάθε ανεβασμένο έγγραφο περνάει από OCR έτσι ώστε το κείμενό του να γίνεται πλήρως αναζητήσιμο, και ένα ευέλικτο σύστημα ετικετών, ιεραρχικών κατηγοριών και προσαρμοσμένων μεταδεδομένων διατηρεί τις μεγάλες συλλογές οργανωμένες. Ένα καθαρό, responsive περιβάλλον εργασίας ιστού, λογαριασμοί πολλών χρηστών με λεπτομερή δικαιώματα και ένα πλήρες REST API το καθιστούν κατάλληλο τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές ομάδες.

Η αυτο-φιλοξενία του Teedy στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα έγγραφα — συμβόλαια, τιμολόγια, φορολογικά αρχεία και έγγραφα ταυτότητας — εντός υποδομής που ελέγχετε εσείς αντί για ένα cloud τρίτου μέρους, ενώ εξακολουθεί να προσφέρει OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου και έκδοση φιλική προς τον έλεγχο, άμεσα διαθέσιμα.