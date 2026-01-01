Το HomeHub είναι ένα ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενο βοηθητικό πρόγραμμα για την οικογένεια που μετατρέπει οποιονδήποτε server σε ένα ιδιωτικό ταμπλό για όλους στο νοικοκυριό σας. Σχεδιασμένο για κοινή χρήση σε ένα οικιακό δίκτυο, διατίθεται ως Progressive Web App χωρίς σύνδεση, ώστε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας να μπορεί να το ανοίξει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, να το αποθηκεύσει στην αρχική του οθόνη και να ξεκινήσει άμεσα τη συνεργασία σε σημειώσεις, λίστες αγορών, δουλειές του σπιτιού και ένα κοινό ημερολόγιο.

Η αυτο-φιλοξενία του HomeHub διατηρεί τα δεδομένα του νοικοκυριού — έξοδα, συνήθειες αγορών, οικογενειακές ρουτίνες και ανεβασμένα αρχεία — εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS, χωρίς συγχρονισμό cloud τρίτων, παρακολούθηση ή χρεώσεις ανά χρήστη. Οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μεμονωμένα μέσω μιας ενιαίας διαμόρφωσης YAML, ώστε να ενεργοποιείτε μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιεί πραγματικά η οικογένειά σας.