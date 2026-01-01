Αναπτύξτε το HomeHub με εγκατάσταση ενός κλικ.
Οικογενειακό ταμπλό χωρίς σύνδεση για κοινόχρηστες σημειώσεις, λίστες αγορών, δουλειές, ημερολόγια και έξοδα σε ένα ιδιωτικό PWA.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HomeHub
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HomeHub
Το HomeHub είναι ένα ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενο βοηθητικό πρόγραμμα για την οικογένεια που μετατρέπει οποιονδήποτε server σε ένα ιδιωτικό ταμπλό για όλους στο νοικοκυριό σας. Σχεδιασμένο για κοινή χρήση σε ένα οικιακό δίκτυο, διατίθεται ως Progressive Web App χωρίς σύνδεση, ώστε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας να μπορεί να το ανοίξει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, να το αποθηκεύσει στην αρχική του οθόνη και να ξεκινήσει άμεσα τη συνεργασία σε σημειώσεις, λίστες αγορών, δουλειές του σπιτιού και ένα κοινό ημερολόγιο.
Η αυτο-φιλοξενία του HomeHub διατηρεί τα δεδομένα του νοικοκυριού — έξοδα, συνήθειες αγορών, οικογενειακές ρουτίνες και ανεβασμένα αρχεία — εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS, χωρίς συγχρονισμό cloud τρίτων, παρακολούθηση ή χρεώσεις ανά χρήστη. Οι λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν μεμονωμένα μέσω μιας ενιαίας διαμόρφωσης YAML, ώστε να ενεργοποιείτε μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιεί πραγματικά η οικογένειά σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του HomeHub
Κοινή λίστα αγορών
Συνεργατική λίστα αγορών με έξυπνες προτάσεις βασισμένες σε προηγούμενες καταχωρίσεις, ώστε όλη η οικογένεια να μπορεί να προσθέτει αντικείμενα καθώς τελειώνουν.
Οικογενειακό καταγραφικό εξόδων
Παρακολουθήστε τα οικιακά έξοδα με υποστήριξη για επαναλαμβανόμενους λογαριασμούς όπως συνδρομές, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, γάλα ή εφημερίδες, όλα σε ένα καθολικό.
Ημερολόγιο και υπενθυμίσεις
Κοινόχρηστο ημερολόγιο με χρωματικά κωδικοποιημένες κατηγορίες για λογαριασμούς, σχολείο, υγεία και οικογενειακές εκδηλώσεις διατηρεί κάθε μέλος του νοικοκυριού συντονισμένο.
Αγγαρείες και σημειώσεις
Ελαφρύς διαχειριστής εργασιών και κοινόχρηστος πίνακας σημειώσεων επιτρέπουν στα μέλη της οικογένειας να αναθέτουν εργασίες και να σημειώνουν γρήγορα μηνύματα χωρίς επιπλέον εφαρμογές.
Ενσωματωμένα εργαλεία
Περιλαμβάνει βιβλίο συνταγών, ιχνηλάτη λήξης, PDF compressor, URL shortener, QR generator και λήψη πολυμέσων σε μία ενιαία PWA.
Ιδιωτικό εκ σχεδιασμού
Χωρίς σύστημα λογαριασμών, χωρίς telemetry και χωρίς εξάρτηση από το cloud - όλα τα δεδομένα παραμένουν μέσα στο VPS και το οικιακό σας δίκτυο.
Γιατί να τρέξω HomeHub στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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