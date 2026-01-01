Το HFS (HTTP File Server) είναι ένας ελαφρύς, αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής κοινής χρήσης αρχείων που μετατρέπει το VPS σας σε έναν πλήρως λειτουργικό κόμβο κοινής χρήσης αρχείων, προσβάσιμο από οποιονδήποτε browser. Παρέχει ένα καθαρό, responsive web interface για την περιήγηση, τη λήψη και την αποστολή αρχείων χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού client.

Με ενσωματωμένους λογαριασμούς χρηστών, έλεγχο πρόσβασης ανά φάκελο, bandwidth throttling και ένα virtual file system, το HFS σας δίνει πλήρη έλεγχο για το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποια αρχεία. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σημαίνει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης και bandwidth χωρίς μηνιαίες χρεώσεις ανά χρήστη.