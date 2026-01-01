Αναπτύξτε HFS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted HTTP file server που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία απευθείας από τον δίσκο σας μέσω ενός σύγχρονου web interface.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HFS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HFS
Το HFS (HTTP File Server) είναι ένας ελαφρύς, αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής κοινής χρήσης αρχείων που μετατρέπει το VPS σας σε έναν πλήρως λειτουργικό κόμβο κοινής χρήσης αρχείων, προσβάσιμο από οποιονδήποτε browser. Παρέχει ένα καθαρό, responsive web interface για την περιήγηση, τη λήψη και την αποστολή αρχείων χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού client.
Με ενσωματωμένους λογαριασμούς χρηστών, έλεγχο πρόσβασης ανά φάκελο, bandwidth throttling και ένα virtual file system, το HFS σας δίνει πλήρη έλεγχο για το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποια αρχεία. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS σημαίνει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης και bandwidth χωρίς μηνιαίες χρεώσεις ανά χρήστη.
Βασικά χαρακτηριστικά του HFS
Εικονικό σύστημα αρχείων
Οργανώστε κοινόχρηστο περιεχόμενο σε μια δομή εικονικών φακέλων ανεξάρτητα από την πραγματική διάταξη δίσκου, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο στο τι βλέπουν οι χρήστες.
Λογαριασμοί χρηστών και δικαιώματα
Δημιουργήστε λογαριασμούς με δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και διαγραφής ανά φάκελο, ώστε διαφορετικοί χρήστες να έχουν πρόσβαση μόνο στα αρχεία που έχουν εξουσιοδοτηθεί να δουν.
Συνεχιζόμενες μεταφορτώσεις και λήψεις
Υποστηρίζει μεταφορές με δυνατότητα συνέχισης, ώστε οι λειτουργίες μεγάλων αρχείων να αντέχουν στις διακοπές δικτύου χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από την αρχή.
Περιορισμός εύρους ζώνης
Ορίστε όρια ταχύτητας upload και download ανά χρήστη ή συνολικά για να διατηρήσετε τον server σας με καλή απόκριση ακόμα και κατά τη διάρκεια μεταφορών μεγάλων αρχείων.
Σύστημα plugin
Επεκτείνετε το HFS με πρόσθετα κοινότητας για μικρογραφίες, έλεγχο ταυτότητας LDAP, προστασία από επιθέσεις brute-force, θέματα και άλλα.
Γιατί να τρέξω HFS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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