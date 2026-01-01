Το LibreChat είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση ChatGPT με πάνω από 15.000 αστέρια στο GitHub που σας προσφέρει ένα ενιαίο, εκλεπτυσμένο περιβάλλον εργασίας για την αλληλεπίδραση με πολλούς παρόχους AI. Υποστηρίζει μοντέλα OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI και τοπικά φιλοξενούμενα μοντέλα μέσω του Ollama — όλα από μία μόνο ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να μεταπηδάτε μεταξύ διαφορετικών πινάκων ελέγχου προμηθευτών.

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει την πλήρη στοίβα του LibreChat: MongoDB για αποθήκευση συνομιλιών, MeiliSearch για αναζήτηση πλήρους κειμένου στο ιστορικό συνομιλιών και μια βάση δεδομένων διανυσμάτων PostgreSQL για ερωτήματα εγγράφων RAG. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS διατηρεί τις ευαίσθητες συνομιλίες στην υποδομή σας ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο των κλειδιών API, της πρόσβασης χρηστών και της διαχείρισης κόστους.