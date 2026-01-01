Αναπτύξτε το LibreChat με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα συνομιλίας AI ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα ενοποιημένο περιβάλλον για OpenAI, Anthropic, Google Gemini και τοπικά μοντέλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LibreChat
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LibreChat
Το LibreChat είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση ChatGPT με πάνω από 15.000 αστέρια στο GitHub που σας προσφέρει ένα ενιαίο, εκλεπτυσμένο περιβάλλον εργασίας για την αλληλεπίδραση με πολλούς παρόχους AI. Υποστηρίζει μοντέλα OpenAI GPT, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI και τοπικά φιλοξενούμενα μοντέλα μέσω του Ollama — όλα από μία μόνο ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να μεταπηδάτε μεταξύ διαφορετικών πινάκων ελέγχου προμηθευτών.
Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει την πλήρη στοίβα του LibreChat: MongoDB για αποθήκευση συνομιλιών, MeiliSearch για αναζήτηση πλήρους κειμένου στο ιστορικό συνομιλιών και μια βάση δεδομένων διανυσμάτων PostgreSQL για ερωτήματα εγγράφων RAG. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS διατηρεί τις ευαίσθητες συνομιλίες στην υποδομή σας ενώ σας δίνει πλήρη έλεγχο των κλειδιών API, της πρόσβασης χρηστών και της διαχείρισης κόστους.
Βασικά χαρακτηριστικά του LibreChat
Πρόσβαση AI πολλαπλών παρόχων
Συνδέστε μοντέλα OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI και τοπικά μοντέλα Ollama και εναλλάσσεστε μεταξύ τους σε μία μόνο συνεδρία συνομιλίας.
Ερωτήματα εγγράφων RAG
Ανεβάστε έγγραφα και υποβάλετε ερωτήματα σε αυτά με οποιοδήποτε συνδεδεμένο μοντέλο AI χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο pipeline ανάκτησης που υποστηρίζεται από pgvector.
Αναζήτηση Συνομιλίας
Βρείτε άμεσα παλιές συνομιλίες με αναζήτηση πλήρους κειμένου, με την υποστήριξη του MeiliSearch, σε ολόκληρο το ιστορικό συνομιλιών σας.
Διαχείριση χρηστών
Καταχωρίστε πολλούς χρήστες με σύνδεση email/password, διαχειριστείτε κεντρικά την πρόσβαση σε API key και παρακολουθήστε την κατανάλωση token ανά χρήστη.
Πλήρης ιδιωτικότητα
Όλες οι συνομιλίες AI και τα έγγραφα που ανεβάζετε παραμένουν στο VPS σας — χωρίς συλλογή δεδομένων από τρίτους πέρα από τα API παρόχων AI που επιλέγετε.
Γιατί να τρέξω LibreChat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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