Αναπτύξτε το Wavelog με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαδικτυακή εφαρμογή καταγραφής ραδιοερασιτεχνών για την παρακολούθηση QSOs, τη διαχείριση διακρίσεων και την ενσωμάτωση με LoTW και eQSL.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wavelog
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wavelog
Το Wavelog είναι μια σύγχρονη, διαδικτυακή εφαρμογή καταγραφής ραδιοερασιτεχνικών επαφών για την παρακολούθηση QSOs και τη διαχείριση της προόδου βραβείων σε προγράμματα DXCC, IOTA, SOTA και POTA. Ενσωματώνεται απευθείας με τις υπηρεσίες LoTW, eQSL και αναζήτησης callbook, και υποστηρίζει τον έλεγχο ραδιοφώνου CAT για αυτοματοποιημένη καταγραφή κατά τη διάρκεια των λειτουργικών συνεδριών.
Η αυτο-φιλοξενία του Wavelog σε ένα VPS διατηρεί τα δεδομένα του logbook σας ιδιωτικά και προσβάσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή κινητή συσκευή χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους cloud. Η καταγραφή διαγωνισμών, η ενσωμάτωση DX cluster, η εξαγωγή ADIF και Cabrillo, και η υποστήριξη για πολλούς χειριστές το καθιστούν μια ολοκληρωμένη λύση καταγραφής σταθμού για σοβαρούς ραδιοερασιτέχνες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wavelog
Παρακολούθηση βραβείων
Παρακολουθήστε την πρόοδο προς τα DXCC, IOTA, SOTA, POTA, και άλλα σημαντικά προγράμματα βραβείων ερασιτεχνικού ραδιοφώνου από τα δεδομένα του logbook σας.
LoTW και eQSL συγχρονισμός
Αυτόματη μεταφόρτωση και επιβεβαίωση QSOs με LoTW και eQSL για πίστωση ηλεκτρονικών βραβείων χωρίς χειροκίνητη υποβολή.
CAT ραδιοέλεγχος
Συνδεθείτε στο ραδιόφωνό σας μέσω CAT interface για να συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία μπάντας, λειτουργίας και συχνότητας κατά τη ζωντανή λειτουργία.
Καταγραφή διαγωνισμού
Καταγραφή QSOs διαγωνισμών με παρακολούθηση ανταλλαγών και έλεγχο διπλοεγγραφών για ανταγωνιστική ερασιτεχνική ραδιοεπικοινωνία.
Εξαγωγή ADIF
Εξαγάγετε το πλήρες αρχείο καταγραφής σας σε μορφή ADIF ή Cabrillo για χρήση με άλλο λογισμικό καταγραφής ή συστήματα υποβολής βραβείων.
Γιατί να τρέξω Wavelog στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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