Το Wavelog είναι μια σύγχρονη, διαδικτυακή εφαρμογή καταγραφής ραδιοερασιτεχνικών επαφών για την παρακολούθηση QSOs και τη διαχείριση της προόδου βραβείων σε προγράμματα DXCC, IOTA, SOTA και POTA. Ενσωματώνεται απευθείας με τις υπηρεσίες LoTW, eQSL και αναζήτησης callbook, και υποστηρίζει τον έλεγχο ραδιοφώνου CAT για αυτοματοποιημένη καταγραφή κατά τη διάρκεια των λειτουργικών συνεδριών.

Η αυτο-φιλοξενία του Wavelog σε ένα VPS διατηρεί τα δεδομένα του logbook σας ιδιωτικά και προσβάσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή κινητή συσκευή χωρίς εξάρτηση από τρίτους παρόχους cloud. Η καταγραφή διαγωνισμών, η ενσωμάτωση DX cluster, η εξαγωγή ADIF και Cabrillo, και η υποστήριξη για πολλούς χειριστές το καθιστούν μια ολοκληρωμένη λύση καταγραφής σταθμού για σοβαρούς ραδιοερασιτέχνες.