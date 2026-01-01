Το ZeroNote είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη (self-hosted) ενιαία εφαρμογή παραγωγικότητας που ενοποιεί τη λήψη σημειώσεων, τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης, τους σελιδοδείκτες και τους κωδικούς ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication codes) σε μία ενιαία κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES από την πλευρά του πελάτη (client-side AES encryption) με αρχιτεκτονική μηδενικής γνώσης (zero-knowledge architecture) — ο server δεν βλέπει ποτέ τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα σας, μόνο η συσκευή σας μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει.

Η αυτο-φιλοξενία του ZeroNote σε ένα VPS συνδυάζει τέσσερα ξεχωριστά εργαλεία σε μία ιδιωτική, κρυπτογραφημένη υπηρεσία που ελέγχετε πλήρως. Η αποθήκευση SQLite με προτεραιότητα εκτός σύνδεσης (Offline-first SQLite storage) διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι πάντα διαθέσιμα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, η έξυπνη αυτόματη προσθήκη ετικετών (smart auto-tagging) διατηρεί τα στοιχεία οργανωμένα αυτόματα, και ο προαιρετικός συγχρονισμός P2P ή S3 (P2P or S3 sync) επεκτείνει τη διαθεσιμότητα σε όλες τις συσκευές.