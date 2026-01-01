Αναπτύξτε το ZeroNote με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενοποιημένη κρυπτογραφημένη εφαρμογή για σημειώσεις, κωδικούς πρόσβασης, σελιδοδείκτες και 2FA με κρυπτογράφηση AES μηδενικής γνώσης client-side.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ZeroNote
Το ZeroNote είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη (self-hosted) ενιαία εφαρμογή παραγωγικότητας που ενοποιεί τη λήψη σημειώσεων, τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης, τους σελιδοδείκτες και τους κωδικούς ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (two-factor authentication codes) σε μία ενιαία κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES από την πλευρά του πελάτη (client-side AES encryption) με αρχιτεκτονική μηδενικής γνώσης (zero-knowledge architecture) — ο server δεν βλέπει ποτέ τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα σας, μόνο η συσκευή σας μπορεί να τα αποκρυπτογραφήσει.
Η αυτο-φιλοξενία του ZeroNote σε ένα VPS συνδυάζει τέσσερα ξεχωριστά εργαλεία σε μία ιδιωτική, κρυπτογραφημένη υπηρεσία που ελέγχετε πλήρως. Η αποθήκευση SQLite με προτεραιότητα εκτός σύνδεσης (Offline-first SQLite storage) διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι πάντα διαθέσιμα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, η έξυπνη αυτόματη προσθήκη ετικετών (smart auto-tagging) διατηρεί τα στοιχεία οργανωμένα αυτόματα, και ο προαιρετικός συγχρονισμός P2P ή S3 (P2P or S3 sync) επεκτείνει τη διαθεσιμότητα σε όλες τις συσκευές.
Βασικά χαρακτηριστικά του ZeroNote
Κρυπτογράφηση μηδενικής γνώσης
Η κρυπτογράφηση AES από την πλευρά του πελάτη διασφαλίζει ότι οι σημειώσεις, οι κωδικοί πρόσβασης και οι κωδικοί 2FA κρυπτογραφούνται πριν φύγουν από τη συσκευή σας.
Ενιαίο εργαλείο
Αντικαταστήστε τον ξεχωριστό διαχειριστή κωδικών πρόσβασης, την εφαρμογή σημειώσεων, τον διαχειριστή σελιδοδεικτών και την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας 2FA με μία self-hosted εφαρμογή.
Αποθήκευση Offline-first
Τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά σε SQLite, ώστε το θησαυροφυλάκιό σας να παραμένει προσβάσιμο ακόμα και χωρίς ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Έξυπνη αυτόματη ετικετοποίηση
Έξυπνες ετικέτες κατηγοριοποιούν αυτόματα καταχωρήσεις με βάση τον τύπο περιεχομένου και τις λέξεις-κλειδιά, διατηρώντας το θησαυροφυλάκιό σας οργανωμένο χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
P2P & S3 συγχρονισμός
Προαιρετικά συγχρονίστε το κρυπτογραφημένο θησαυροφυλάκιο σε όλες τις συσκευές χρησιμοποιώντας συγχρονισμό peer-to-peer ή τον δικό σας κάδο αποθήκευσης συμβατό με S3.
Γιατί να τρέξω ZeroNote στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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