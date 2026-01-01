Το SigNoz είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας full-stack open-source, χτισμένη εγγενώς στο OpenTelemetry. Αντικαθιστά πολλά απομονωμένα εργαλεία — ένα tracing backend, ένα metrics store και έναν log aggregator — με μία ενιαία εφαρμογή που συσχετίζει και τα τρία σήματα σε ένα UI. Οι μηχανικοί μπορούν να μεταβούν από ένα αργό trace απευθείας στα σχετικά logs και στα metrics υποδομής χωρίς να αλλάζουν καρτέλες ή να συνδυάζουν δεδομένα χειροκίνητα.

Σε αντίθεση με τους παρόχους SaaS APM, η αυτο-φιλοξενία του SigNoz στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα telemetry data σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση ή όρια διατήρησης δεδομένων που επιβάλλονται από τρίτους. Η μηχανή αποθήκευσης ClickHouse κάνει τα ερωτήματα γρήγορα ακόμη και σε υψηλούς όγκους εισαγωγής δεδομένων, και η εγγενής υποστήριξη OpenTelemetry σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπηρεσία με OTel-instrumentation στέλνει δεδομένα χωρίς SDKs ειδικά για τον πάροχο.