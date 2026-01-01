Έκπτωση έως 69% για SigNoz

Αναπτύξτε το SigNoz με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Εγγενές APM OpenTelemetry που ενοποιεί κατανεμημένα ίχνη, μετρήσεις και αρχεία καταγραφής σε μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το SigNoz με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SigNoz

69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SigNoz

Το SigNoz είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας full-stack open-source, χτισμένη εγγενώς στο OpenTelemetry. Αντικαθιστά πολλά απομονωμένα εργαλεία — ένα tracing backend, ένα metrics store και έναν log aggregator — με μία ενιαία εφαρμογή που συσχετίζει και τα τρία σήματα σε ένα UI. Οι μηχανικοί μπορούν να μεταβούν από ένα αργό trace απευθείας στα σχετικά logs και στα metrics υποδομής χωρίς να αλλάζουν καρτέλες ή να συνδυάζουν δεδομένα χειροκίνητα.

Σε αντίθεση με τους παρόχους SaaS APM, η αυτο-φιλοξενία του SigNoz στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα telemetry data σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση ή όρια διατήρησης δεδομένων που επιβάλλονται από τρίτους. Η μηχανή αποθήκευσης ClickHouse κάνει τα ερωτήματα γρήγορα ακόμη και σε υψηλούς όγκους εισαγωγής δεδομένων, και η εγγενής υποστήριξη OpenTelemetry σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπηρεσία με OTel-instrumentation στέλνει δεδομένα χωρίς SDKs ειδικά για τον πάροχο.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του SigNoz

Κατανεμημένη ιχνηλάτηση

Οπτικοποιήστε end-to-end ροές αιτημάτων σε όλες τις υπηρεσίες με flame graphs, span details, και P50/P95/P99 latency breakdowns.

Παρακολούθηση μετρήσεων

Λήψη και αναζήτηση μετρήσεων υποδομής και εφαρμογών μέσω του OpenTelemetry, με ενσωματωμένους πίνακες ελέγχου και κανόνες ειδοποιήσεων.

Διαχείριση logs

Συγκεντρώστε τα logs από όλες τις υπηρεσίες, φιλτράρετε ανά trace context και εκτελέστε αναζητήσεις πλήρους κειμένου χωρίς ξεχωριστό logging stack.

Συσχετισμένα σήματα

Μεταβείτε από μια αργή ανίχνευση στα συσχετισμένα αρχεία καταγραφής και τις μετρήσεις host με ένα κλικ - χωρίς μη αυτόματη συσχέτιση σε ξεχωριστά εργαλεία.

Εγγενές OpenTelemetry

Οποιαδήποτε υπηρεσία ήδη ενσωματωμένη με OTel SDKs στέλνει δεδομένα στο SigNoz άμεσα, χωρίς vendor lock-in ή custom agents.

Ενσωματωμένες ειδοποιήσεις

Ορίστε ειδοποιήσεις ορίου και ανωμαλιών σε οποιαδήποτε μέτρηση ή σήμα ιχνηλάτησης και δρομολογήστε ειδοποιήσεις σε Slack, PagerDuty ή webhooks.

Γιατί να τρέξω SigNoz στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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