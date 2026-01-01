Αναπτύξτε το SigNoz με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εγγενές APM OpenTelemetry που ενοποιεί κατανεμημένα ίχνη, μετρήσεις και αρχεία καταγραφής σε μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SigNoz
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SigNoz
Το SigNoz είναι μια πλατφόρμα παρατηρησιμότητας full-stack open-source, χτισμένη εγγενώς στο OpenTelemetry. Αντικαθιστά πολλά απομονωμένα εργαλεία — ένα tracing backend, ένα metrics store και έναν log aggregator — με μία ενιαία εφαρμογή που συσχετίζει και τα τρία σήματα σε ένα UI. Οι μηχανικοί μπορούν να μεταβούν από ένα αργό trace απευθείας στα σχετικά logs και στα metrics υποδομής χωρίς να αλλάζουν καρτέλες ή να συνδυάζουν δεδομένα χειροκίνητα.
Σε αντίθεση με τους παρόχους SaaS APM, η αυτο-φιλοξενία του SigNoz στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα telemetry data σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση ή όρια διατήρησης δεδομένων που επιβάλλονται από τρίτους. Η μηχανή αποθήκευσης ClickHouse κάνει τα ερωτήματα γρήγορα ακόμη και σε υψηλούς όγκους εισαγωγής δεδομένων, και η εγγενής υποστήριξη OpenTelemetry σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπηρεσία με OTel-instrumentation στέλνει δεδομένα χωρίς SDKs ειδικά για τον πάροχο.
Βασικά χαρακτηριστικά του SigNoz
Κατανεμημένη ιχνηλάτηση
Οπτικοποιήστε end-to-end ροές αιτημάτων σε όλες τις υπηρεσίες με flame graphs, span details, και P50/P95/P99 latency breakdowns.
Παρακολούθηση μετρήσεων
Λήψη και αναζήτηση μετρήσεων υποδομής και εφαρμογών μέσω του OpenTelemetry, με ενσωματωμένους πίνακες ελέγχου και κανόνες ειδοποιήσεων.
Διαχείριση logs
Συγκεντρώστε τα logs από όλες τις υπηρεσίες, φιλτράρετε ανά trace context και εκτελέστε αναζητήσεις πλήρους κειμένου χωρίς ξεχωριστό logging stack.
Συσχετισμένα σήματα
Μεταβείτε από μια αργή ανίχνευση στα συσχετισμένα αρχεία καταγραφής και τις μετρήσεις host με ένα κλικ - χωρίς μη αυτόματη συσχέτιση σε ξεχωριστά εργαλεία.
Εγγενές OpenTelemetry
Οποιαδήποτε υπηρεσία ήδη ενσωματωμένη με OTel SDKs στέλνει δεδομένα στο SigNoz άμεσα, χωρίς vendor lock-in ή custom agents.
Ενσωματωμένες ειδοποιήσεις
Ορίστε ειδοποιήσεις ορίου και ανωμαλιών σε οποιαδήποτε μέτρηση ή σήμα ιχνηλάτησης και δρομολογήστε ειδοποιήσεις σε Slack, PagerDuty ή webhooks.
Γιατί να τρέξω SigNoz στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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