Αναπτύξτε το Koffan με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υπερελαφριά self-hosted εφαρμογή λίστας αγορών για ζευγάρια και οικογένειες με real-time sync, offline mode και PWA install.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Koffan
Το Koffan είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή web για λίστα αγορών, σχεδιασμένη για ζευγάρια, οικογένειες και κοινά νοικοκυριά. Συγχρονίζεται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τηλεφώνων, tablet και επιτραπέζιων υπολογιστών μέσω WebSockets, λειτουργεί εκτός σύνδεσης ως Progressive Web App και οργανώνει τα προϊόντα σε προσαρμοσμένες ενότητες με ασαφή αυτόματη συμπλήρωση που αντλείται από το ιστορικό αγορών σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Koffan σε ένα VPS διατηρεί τη λίστα αγορών του νοικοκυριού σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, αντί για ένα SaaS αγορών. Γραμμένο σε Go με ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite, λειτουργεί με περίπου 2,5 MB RAM με αποτύπωμα δίσκου 16 MB, διατίθεται με μεταφράσεις για δεκατρείς γλώσσες, περιλαμβάνει προστασία σύνδεσης από επιθέσεις brute-force και εκθέτει ένα προαιρετικό REST API για αυτοματισμούς, μεταφορές και ενσωματώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Koffan
Συγχρονισμός σε πραγματικό χρόνο
Οι ζωντανές ενημερώσεις μέσω WebSocket διατηρούν κάθε μέλος του νοικοκυριού στην ίδια λίστα καθώς προστίθενται, ελέγχονται ή επεξεργάζονται αντικείμενα.
Εκτός σύνδεσης PWA
Εγκαταστήστε στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας και συνεχίστε να προσθέτετε ή να διαγράφετε στοιχεία χωρίς σύνδεση - οι αλλαγές συγχρονίζονται όταν είστε ξανά online.
Πολλαπλές λίστες
Δημιουργήστε ξεχωριστές λίστες ανά κατάστημα ή σκοπό με προσαρμοσμένα εικονίδια, και επαναχρησιμοποιήστε ενότητες προϊόντων όπως Γαλακτοκομικά, Λαχανικά ή Καθαριστικά.
Εξαιρετικά ελαφρύ αποτύπωμα
Γραμμένο σε Go σε ένα backend SQLite - περίπου 16 MB στον δίσκο και 2,5 MB RAM, ιδανικό ακόμα και για το μικρότερο πλάνο VPS.
Έξυπνη αυτόματη συμπλήρωση
Το Fuzzy search προτείνει προϊόντα από το ιστορικό αγορών σας και θυμάται σε ποια ενότητα ανήκει κάθε είδος.
Πρόσβαση REST API
Το προαιρετικό API token ξεκλειδώνει την προγραμματική πρόσβαση για αυτοματισμούς, ενσωματώσεις και τη μετεγκατάσταση λιστών μεταξύ περιπτώσεων.
Γιατί να τρέξω Koffan στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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