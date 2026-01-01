Το Koffan είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή web για λίστα αγορών, σχεδιασμένη για ζευγάρια, οικογένειες και κοινά νοικοκυριά. Συγχρονίζεται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τηλεφώνων, tablet και επιτραπέζιων υπολογιστών μέσω WebSockets, λειτουργεί εκτός σύνδεσης ως Progressive Web App και οργανώνει τα προϊόντα σε προσαρμοσμένες ενότητες με ασαφή αυτόματη συμπλήρωση που αντλείται από το ιστορικό αγορών σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Koffan σε ένα VPS διατηρεί τη λίστα αγορών του νοικοκυριού σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, αντί για ένα SaaS αγορών. Γραμμένο σε Go με ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite, λειτουργεί με περίπου 2,5 MB RAM με αποτύπωμα δίσκου 16 MB, διατίθεται με μεταφράσεις για δεκατρείς γλώσσες, περιλαμβάνει προστασία σύνδεσης από επιθέσεις brute-force και εκθέτει ένα προαιρετικό REST API για αυτοματισμούς, μεταφορές και ενσωματώσεις.