Αναπτύξτε το MySpeed με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης δοκιμής ταχύτητας internet που εκτελεί αυτοματοποιημένες δοκιμές και οπτικοποιεί το ιστορικό σύνδεσης με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MySpeed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MySpeed
Το MySpeed είναι ένα ελαφρύ, self-hosted εργαλείο παρακολούθησης speed test που παρακολουθεί συνεχώς την απόδοση της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Εκτελεί αυτοματοποιημένα speed tests σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας Ookla, LibreSpeed ή Cloudflare, και στη συνέχεια αποθηκεύει τα αποτελέσματα τοπικά σε μια βάση δεδομένων SQLite ώστε να μπορείτε να αναλύετε τις τάσεις σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες.
Πέρα από τις ακατέργαστες μετρήσεις, το MySpeed παρέχει διαδραστικά γραφήματα, μια διαμορφώσιμη πολιτική διατήρησης δεδομένων, ειδοποιήσεις ελέγχου υγείας μέσω email, Signal, WhatsApp ή Telegram, και προαιρετικές μετρήσεις Prometheus για ενσωμάτωση σε υπάρχουσες στοίβες παρατηρησιμότητας. Όλα τα δεδομένα παραμένουν στον δικό σας server — χωρίς αναλύσεις τρίτων, χωρίς εξάρτηση από το cloud και χωρίς χρεώσεις ανά test.
Βασικά χαρακτηριστικά του MySpeed
Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ταχύτητας
Προγραμματίστε επαναλαμβανόμενους ελέγχους χρησιμοποιώντας cron expressions, ώστε η ποιότητα της σύνδεσής σας να παρακολουθείται συνεχώς χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Πολλαπλοί πάροχοι τεστ
Επιλέξτε ανάμεσα σε Ookla, LibreSpeed και Cloudflare ως backend για το speed test σας, για να λάβετε ακριβή, συγκρίσιμα αποτελέσματα από τον πάροχο που εμπιστεύεστε.
Ιστορικά διαγράμματα
Οπτικοποιήστε τις τάσεις λήψης, αποστολής και ping σε διαμορφώσιμα χρονικά διαστήματα για να εντοπίσετε μοτίβα υποβάθμισης και να θεωρήσετε τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σας υπεύθυνο.
Ειδοποιήσεις υγείας
Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω email, Signal, WhatsApp, ή Telegram όταν η σύνδεσή σας πέσει κάτω από τα καθορισμένα όρια.
Prometheus μετρήσεις
Εξαγωγή αποτελεσμάτων δοκιμής ταχύτητας ως Prometheus metrics για ενσωμάτωση με Grafana dashboards παράλληλα με την άλλη σας παρακολούθηση υποδομής.
Γιατί να τρέξω MySpeed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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