Το MySpeed είναι ένα ελαφρύ, self-hosted εργαλείο παρακολούθησης speed test που παρακολουθεί συνεχώς την απόδοση της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Εκτελεί αυτοματοποιημένα speed tests σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας Ookla, LibreSpeed ή Cloudflare, και στη συνέχεια αποθηκεύει τα αποτελέσματα τοπικά σε μια βάση δεδομένων SQLite ώστε να μπορείτε να αναλύετε τις τάσεις σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες.

Πέρα από τις ακατέργαστες μετρήσεις, το MySpeed παρέχει διαδραστικά γραφήματα, μια διαμορφώσιμη πολιτική διατήρησης δεδομένων, ειδοποιήσεις ελέγχου υγείας μέσω email, Signal, WhatsApp ή Telegram, και προαιρετικές μετρήσεις Prometheus για ενσωμάτωση σε υπάρχουσες στοίβες παρατηρησιμότητας. Όλα τα δεδομένα παραμένουν στον δικό σας server — χωρίς αναλύσεις τρίτων, χωρίς εξάρτηση από το cloud και χωρίς χρεώσεις ανά test.