Αναπτύξτε το Dozzle με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ web UI για προβολή logs Docker container σε πραγματικό χρόνο, με άμεση ανακάλυψη container και χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Dozzle
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dozzle
Το Dozzle είναι ένα web interface μηδενικής διαμόρφωσης για την παρακολούθηση των logs των Docker containers σε πραγματικό χρόνο. Ανακαλύπτει αυτόματα κάθε container στον host και μεταδίδει την έξοδό τους απευθείας σε ένα καθαρό, responsive browser UI — χωρίς log agents, χωρίς εξωτερική αποθήκευση, χωρίς καμία ρύθμιση πέρα από την προσάρτηση του Docker socket.
Οι developers το χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του debugging, ενώ οι operators βασίζονται σε αυτό για γρήγορη ταξινόμηση συμβάντων (incident triage). Η ισχυρή αναζήτηση και φιλτράρισμα διευκολύνουν την απομόνωση των ακριβών γραμμών log που χρειάζεστε χωρίς να φύγετε από το browser. Με ελάχιστη χρήση πόρων και χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων, το Dozzle λειτουργεί άνετα παράλληλα με production workloads σε οποιοδήποτε VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dozzle
Ροή log πραγματικού χρόνου
Μεταδίδει ζωντανά την έξοδο του container απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης με αυτόματη κύλιση, ώστε να βλέπετε νέες γραμμές log τη στιγμή που γράφονται.
Άμεση ανακάλυψη κοντέινερ
Ανιχνεύει αυτόματα όλα τα ενεργά containers στον host - δεν απαιτείται χειροκίνητη διαμόρφωση για να ξεκινήσετε την προβολή των logs.
Αναζήτηση και φιλτράρισμα
Αναζητήστε περιεχόμενο log με λέξη-κλειδί ή φιλτράρετε με βάση το όνομα του container και το χρονικό εύρος για να εντοπίσετε γρήγορα σφάλματα και σχετικά συμβάντα.
Προβολή πολυ-κοντέινερ
Παρακολουθήστε πολλές υπηρεσίες δίπλα-δίπλα σε ένα μόνο παράθυρο περιηγητή, μειώνοντας την εναλλαγή περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια περιόδων εντοπισμού σφαλμάτων.
Μηδενικές εξωτερικές εξαρτήσεις
Απαιτεί μόνο το Docker socket - ούτε database, ούτε log shipper, και ούτε agent processes που καταναλώνουν επιπλέον πόρους.
Γιατί να τρέξω Dozzle στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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