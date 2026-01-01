Το Dozzle είναι ένα web interface μηδενικής διαμόρφωσης για την παρακολούθηση των logs των Docker containers σε πραγματικό χρόνο. Ανακαλύπτει αυτόματα κάθε container στον host και μεταδίδει την έξοδό τους απευθείας σε ένα καθαρό, responsive browser UI — χωρίς log agents, χωρίς εξωτερική αποθήκευση, χωρίς καμία ρύθμιση πέρα από την προσάρτηση του Docker socket.

Οι developers το χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια του debugging, ενώ οι operators βασίζονται σε αυτό για γρήγορη ταξινόμηση συμβάντων (incident triage). Η ισχυρή αναζήτηση και φιλτράρισμα διευκολύνουν την απομόνωση των ακριβών γραμμών log που χρειάζεστε χωρίς να φύγετε από το browser. Με ελάχιστη χρήση πόρων και χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων, το Dozzle λειτουργεί άνετα παράλληλα με production workloads σε οποιοδήποτε VPS.