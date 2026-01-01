Το OpenViking είναι μια βάση δεδομένων περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένη για AI agents, που αναπτύχθηκε από την Volcengine (την cloud πλατφόρμα της ByteDance). Αντί να διασκορπίζει το περιβάλλον AI σε vector embeddings, το OpenViking εισάγει ένα filesystem παράδειγμα με το πρωτόκολλο viking:// που οργανώνει τις μνήμες, τους πόρους και τις δεξιότητες των agents σε μια ενοποιημένη, πλοηγήσιμη δομή. Η κλιμακωτή φόρτωση περιβάλλοντος (L0/L1/L2) μειώνει τη χρήση token ανακτώντας περιεχόμενο κατ' απαίτηση αντί να φορτώνει ολόκληρες βάσεις γνώσεων εκ των προτέρων.

Η self-hosting του OpenViking στο δικό σας VPS διατηρεί την ευαίσθητη μνήμη των agents, τις επιχειρηματικές γνώσεις και τα διαπιστευτήρια API πλήρως υπό τον έλεγχό σας — κρίσιμο για οργανισμούς με αυστηρές απαιτήσεις διακυβέρνησης δεδομένων. Εσείς επιλέγετε τον embedding provider (OpenAI, Jina, ή Volcengine) και διατηρείτε την ιδιοκτησία κάθε byte που μαθαίνουν οι agents σας.