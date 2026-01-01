Αναπτύξτε το OpenViking με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source βάση δεδομένων πλαισίου για πράκτορες AI, που χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα filesystem για την ενοποίηση μνημών, πόρων και δεξιοτήτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenViking
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenViking
Το OpenViking είναι μια βάση δεδομένων περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένη για AI agents, που αναπτύχθηκε από την Volcengine (την cloud πλατφόρμα της ByteDance). Αντί να διασκορπίζει το περιβάλλον AI σε vector embeddings, το OpenViking εισάγει ένα filesystem παράδειγμα με το πρωτόκολλο viking:// που οργανώνει τις μνήμες, τους πόρους και τις δεξιότητες των agents σε μια ενοποιημένη, πλοηγήσιμη δομή. Η κλιμακωτή φόρτωση περιβάλλοντος (L0/L1/L2) μειώνει τη χρήση token ανακτώντας περιεχόμενο κατ' απαίτηση αντί να φορτώνει ολόκληρες βάσεις γνώσεων εκ των προτέρων.
Η self-hosting του OpenViking στο δικό σας VPS διατηρεί την ευαίσθητη μνήμη των agents, τις επιχειρηματικές γνώσεις και τα διαπιστευτήρια API πλήρως υπό τον έλεγχό σας — κρίσιμο για οργανισμούς με αυστηρές απαιτήσεις διακυβέρνησης δεδομένων. Εσείς επιλέγετε τον embedding provider (OpenAI, Jina, ή Volcengine) και διατηρείτε την ιδιοκτησία κάθε byte που μαθαίνουν οι agents σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenViking
Παράδειγμα πλαισίου συστήματος αρχείων
Οργανώνει τις μνήμες, τους πόρους και τις δεξιότητες των πρακτόρων υπό ένα πρωτόκολλο viking://, καθιστώντας το πλαίσιο τόσο πλοηγήσιμο όσο ένα σύστημα αρχείων αντί για μια επίπεδη αποθήκη ενσωματώσεων.
Διαβαθμισμένη φόρτωση πλαισίου
Το L0/L1/L2 loading ανακτά περιεχόμενο κατ' απαίτηση, μειώνοντας δραματικά τη χρήση token χωρίς να θυσιάζει το βάθος γνώσης που είναι διαθέσιμο στους πράκτορες.
Embeddings πολλαπλών παρόχων
Υποστηρίζει παρόχους embedding OpenAI, Jina και Volcengine, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα κλειδιά API και το προτιμώμενο μοντέλο σας χωρίς vendor lock-in.
Αυτοεξελισσόμενο πλαίσιο
Οι πράκτορες μπορούν να ενημερώνουν και να εξελίσσουν τη δική τους βάση γνώσεων με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας τη συνεχή μάθηση χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Αναδρομική ανάκτηση καταλόγου
Συνδυάζει δομημένη πλοήγηση καταλόγου με σημασιολογική αναζήτηση για να αναδείξει το πιο σχετικό πλαίσιο για κάθε αίτημα πράκτορα.
Γιατί να τρέξω OpenViking στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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