Το Morphic είναι μια open-source μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που συνδυάζει large language models με web search σε πραγματικό χρόνο για να παράγει δομημένες απαντήσεις με αναφορές πηγών. Αντί για μια ταξινομημένη λίστα συνδέσμων, το Morphic διαβάζει και συνθέτει περιεχόμενο web ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν μια άμεση απάντηση με αναφορές που μπορούν να επαληθεύσουν. Υποστηρίζει OpenAI, Anthropic, Google Gemini και τοπικά Ollama models, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε το AI backend που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Το self-hosting του Morphic διατηρεί κάθε ερώτημα αναζήτησης και ιστορικό συνομιλιών στον δικό σας server. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει το SearXNG ως search backend, οπότε δεν απαιτείται εξωτερική συνδρομή σε search API — παρά μόνο ένα κλειδί παρόχου AI και το VPS σας.