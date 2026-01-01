Αναπτύξτε το Morphic με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα AI μηχανή αναζήτησης που παρέχει παραγωγικές απαντήσεις με παραπομπές αντί για λίστες συνδέσμων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Morphic
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Morphic
Το Morphic είναι μια open-source μηχανή αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που συνδυάζει large language models με web search σε πραγματικό χρόνο για να παράγει δομημένες απαντήσεις με αναφορές πηγών. Αντί για μια ταξινομημένη λίστα συνδέσμων, το Morphic διαβάζει και συνθέτει περιεχόμενο web ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν μια άμεση απάντηση με αναφορές που μπορούν να επαληθεύσουν. Υποστηρίζει OpenAI, Anthropic, Google Gemini και τοπικά Ollama models, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε το AI backend που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Το self-hosting του Morphic διατηρεί κάθε ερώτημα αναζήτησης και ιστορικό συνομιλιών στον δικό σας server. Αυτή η εγκατάσταση περιλαμβάνει το SearXNG ως search backend, οπότε δεν απαιτείται εξωτερική συνδρομή σε search API — παρά μόνο ένα κλειδί παρόχου AI και το VPS σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Morphic
Παραγωγικές απαντήσεις με παραπομπές
Το Morphic συνθέτει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και παρουσιάζει μια δομημένη απάντηση με ενσωματωμένες παραπομπές, ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαβάσουν και να επαληθεύσουν κάθε ισχυρισμό.
Υποστήριξη AI πολλαπλών παρόχων
Εναλλαγή μεταξύ OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ή μιας τοπικής Ollama instance χωρίς να αλλάξετε το interface — απλώς ενημερώστε το κλειδί API σας.
Διαρκές ιστορικό συνομιλιών
Κάθε συνομιλία αναζήτησης αποθηκεύεται στο PostgreSQL, ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιστρέψουν σε προηγούμενες συνομιλίες, να συνεχίσουν επακόλουθες ερωτήσεις και να μοιραστούν τα αποτελέσματα μέσω συνδέσμου.
Συμπεριλαμβανόμενη ιδιωτική αναζήτηση
Το SearXNG περιλαμβάνεται ως το backend αναζήτησης ιστού, που σημαίνει ότι δεν απαιτείται συνδρομή API αναζήτησης και τα ερωτήματα δεν φτάνουν ποτέ σε εμπορικούς παρόχους αναζήτησης.
Ερωτήσεις παρακολούθησης
Το Morphic υποστηρίζει πολυτροπικές συνομιλίες μέσα σε ένα νήμα αναζήτησης, επιτρέποντας στους χρήστες να βελτιώσουν, να επεκτείνουν ή να ανακατευθύνουν οποιαδήποτε απάντηση χωρίς να ξεκινήσουν από την αρχή.
Γιατί να τρέξω Morphic στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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