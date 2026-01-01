Αναπτύξτε το GoatCounter με ένα κλικ.
Ελαφρύ, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, web analytics που δείχνει προβολές σελίδων και πληροφορίες επισκεπτών χωρίς παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων ή χρήση cookies.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GoatCounter
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GoatCounter
Το GoatCounter είναι μια απλή, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα web analytics σχεδιασμένη για προγραμματιστές που θέλουν ουσιαστικά δεδομένα προβολών σελίδων χωρίς το κόστος απορρήτου των tracking cookies ή της συλλογής προσωπικών δεδομένων. Μετράει προβολές σελίδων, παραπομπές, προγράμματα περιήγησης, χώρες και μεγέθη οθόνης — τίποτα περισσότερο. Δεν απαιτούνται μπάνερ συγκατάθεσης.
Σε αντίθεση με τις βαριές πλατφόρμες analytics που απαιτούν πολλαπλές υπηρεσίες, το GoatCounter λειτουργεί ως ένα ενιαίο container με ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα επισκεπτών υπό τον έλεγχό σας, πλήρως απομονωμένα από δίκτυα analytics τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του GoatCounter
Δεν απαιτούνται cookies
Παρακολουθεί τις προβολές σελίδων χωρίς cookies ή μόνιμους αναγνωριστικούς κωδικούς, οπότε δεν απαιτείται banner συγκατάθεσης σύμφωνα με τον GDPR ή το PECR.
Ελαφρύ ενιαίο κοντέινερ
Λειτουργεί ως ένα ενιαίο Go binary με ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite - χωρίς ξεχωριστή υπηρεσία βάσης δεδομένων ή πολύπλοκη υποδομή.
Παρακολούθηση παραπομπών και πηγών
Δείχνει ποιες ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης και καμπάνιες οδηγούν επισκεψιμότητα στις σελίδες σας χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα των επισκεπτών.
Επιλογή δημόσιων στατιστικών
Προαιρετικά, κάνετε τον πίνακα ελέγχου αναλυτικών στοιχείων σας δημόσια ορατό, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να βλέπουν τα στατιστικά στοιχεία του ιστότοπου χωρίς να χρειάζονται λογαριασμό.
Tracking script και API
Ενσωματώστε ένα μικρό JavaScript snippet ή χρησιμοποιήστε το REST API για να μετράτε τις προβολές σελίδων από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, SPA ή backend υπηρεσία.
Γιατί να τρέξω GoatCounter στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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