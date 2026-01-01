Το GoatCounter είναι μια απλή, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα web analytics σχεδιασμένη για προγραμματιστές που θέλουν ουσιαστικά δεδομένα προβολών σελίδων χωρίς το κόστος απορρήτου των tracking cookies ή της συλλογής προσωπικών δεδομένων. Μετράει προβολές σελίδων, παραπομπές, προγράμματα περιήγησης, χώρες και μεγέθη οθόνης — τίποτα περισσότερο. Δεν απαιτούνται μπάνερ συγκατάθεσης.

Σε αντίθεση με τις βαριές πλατφόρμες analytics που απαιτούν πολλαπλές υπηρεσίες, το GoatCounter λειτουργεί ως ένα ενιαίο container με ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα επισκεπτών υπό τον έλεγχό σας, πλήρως απομονωμένα από δίκτυα analytics τρίτων.