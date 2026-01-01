Το MistServer είναι μια ανοιχτού κώδικα, πλήρως εξοπλισμένη εργαλειοθήκη streaming πολυμέσων, σχεδιασμένη για τη δημιουργία εφαρμογών streaming μέσω διαδικτύου. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων εισόδου και εξόδου — συμπεριλαμβανομένων των RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT και RTSP — επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε, να επεξεργάζεστε και να παραδίδετε πολυμέσα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπαραγωγής ή συσκευή. Ένα ενσωματωμένο web UI στη θύρα 4242 παρέχει πλήρη διαμόρφωση server, διαχείριση ροών και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο χωρίς πρόσθετα εργαλεία.

Σχεδιασμένο για προγραμματιστές που δημιουργούν εφαρμογές streaming over-the-top (OTT), το MistServer είναι ελαφρύ, αρθρωτό και δωρεάν για χρήση για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής streaming σας χωρίς χρεώσεις ανά θεατή ή εξαρτήσεις από τρίτους.