Αναπτύξτε το MistServer με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλήρως εξοπλισμένη, ανοιχτού κώδικα εργαλειοθήκη πολυμέσων για τη δημιουργία και την παροχή σταθερών εφαρμογών streaming μέσω internet σε κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MistServer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MistServer
Το MistServer είναι μια ανοιχτού κώδικα, πλήρως εξοπλισμένη εργαλειοθήκη streaming πολυμέσων, σχεδιασμένη για τη δημιουργία εφαρμογών streaming μέσω διαδικτύου. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων εισόδου και εξόδου — συμπεριλαμβανομένων των RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT και RTSP — επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε, να επεξεργάζεστε και να παραδίδετε πολυμέσα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπαραγωγής ή συσκευή. Ένα ενσωματωμένο web UI στη θύρα 4242 παρέχει πλήρη διαμόρφωση server, διαχείριση ροών και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο χωρίς πρόσθετα εργαλεία.
Σχεδιασμένο για προγραμματιστές που δημιουργούν εφαρμογές streaming over-the-top (OTT), το MistServer είναι ελαφρύ, αρθρωτό και δωρεάν για χρήση για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής streaming σας χωρίς χρεώσεις ανά θεατή ή εξαρτήσεις από τρίτους.
Βασικά χαρακτηριστικά του MistServer
Πολυπρωτοκολική υποστήριξη
Λήψη και παράδοση ροών μέσω RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT και RTSP από έναν μόνο server χωρίς διαμόρφωση plugin.
Διαδικτυακή διαμόρφωση
Διαμορφώστε ροές, διαχειριστείτε εισόδους και παρακολουθήστε την απόδοση του server από την ενσωματωμένη διεπαφή web χωρίς πρόσβαση μέσω command-line.
Ροή χαμηλής καθυστέρησης
Οι επιλογές εξόδου SRT και WebRTC επιτρέπουν streaming με καθυστέρηση κάτω του δευτερολέπτου για ζωντανές εκδηλώσεις και διαδραστικές εφαρμογές.
OTT Εφαρμογή έτοιμη
Σχεδιασμένο για προγραμματιστές που κατασκευάζουν πλατφόρμες OTT streaming, το MistServer χειρίζεται το media delivery layer ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην εφαρμογή σας.
Αρθρωτή αρχιτεκτονική
Αφαιρέστε αχρησιμοποίητα δυαδικά αρχεία πρωτοκόλλου για να μειώσετε το αποτύπωμα του server, διατηρώντας μόνο τα πρωτόκολλα streaming που απαιτεί η εφαρμογή σας.
Γιατί να τρέξω MistServer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.