Το Formbricks είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εμπειρίας ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ως μια self-hostable εναλλακτική λύση των Qualtrics και SurveyMonkey. Οι ομάδες προϊόντων και μάρκετινγκ το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν έρευνες που προσεγγίζουν τους χρήστες ακριβώς εκεί που βρίσκονται — μέσα σε εφαρμογές web μέσω JavaScript SDK, σε αυτόνομες σελίδες συνδέσμων, ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, ή παραδίδονται μέσω καμπανιών email. Όλες οι απαντήσεις ρέουν σε ένα ενοποιημένο ταμπλό με ενσωματωμένη τμηματοποίηση και φιλτράρισμα.

Το self-hosting του Formbricks στο VPS σας, σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία κάθε απάντησης έρευνας και τμήματος κοινού χωρίς δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί μετά την ανάπτυξη γίνεται ο διαχειριστής, χωρίς προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια για διανομή. Τα PostgreSQL και Valkey είναι προ-ρυθμισμένα και έτοιμα για χρήση από την πρώτη εκκίνηση.