Αναπτύξτε το Formbricks με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία στοχευμένων ερευνών μέσω καναλιών in-app, link, website και email.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Formbricks
Το Formbricks είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εμπειρίας ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ως μια self-hostable εναλλακτική λύση των Qualtrics και SurveyMonkey. Οι ομάδες προϊόντων και μάρκετινγκ το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν έρευνες που προσεγγίζουν τους χρήστες ακριβώς εκεί που βρίσκονται — μέσα σε εφαρμογές web μέσω JavaScript SDK, σε αυτόνομες σελίδες συνδέσμων, ενσωματωμένες σε ιστοσελίδες, ή παραδίδονται μέσω καμπανιών email. Όλες οι απαντήσεις ρέουν σε ένα ενοποιημένο ταμπλό με ενσωματωμένη τμηματοποίηση και φιλτράρισμα.
Το self-hosting του Formbricks στο VPS σας, σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία κάθε απάντησης έρευνας και τμήματος κοινού χωρίς δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί μετά την ανάπτυξη γίνεται ο διαχειριστής, χωρίς προεπιλεγμένα διαπιστευτήρια για διανομή. Τα PostgreSQL και Valkey είναι προ-ρυθμισμένα και έτοιμα για χρήση από την πρώτη εκκίνηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Formbricks
Πολυκαναλική διανομή
Προσεγγίστε τους ερωτώμενους εντός εφαρμογής μέσω JavaScript SDK, σε σελίδες κοινόχρηστων συνδέσμων, ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες, ή μέσω email - όλα διαχειρίζονται από ένα μόνο dashboard.
SDK στόχευση κοινού
Εμφανίστε έρευνες σε συγκεκριμένα τμήματα χρηστών με βάση ιδιότητες, προσαρμοσμένα συμβάντα ή προηγούμενες ενέργειες που παρακολουθούνται μέσω του Formbricks SDK.
Επεξεργαστής διακλάδωσης λογικής
Δημιουργήστε έρευνες πολλαπλών βημάτων με λογική υπό όρους, κανόνες παράλειψης και διαφορετικούς τύπους εισόδου μέσω ενός οπτικού no-code editor.
Αυτοματοποιημένη δρομολόγηση αποκρίσεων
Προωθήστε αυτόματα τις απαντήσεις σε Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier, ή n8n καθώς φτάνουν οι υποβολές.
Ανάλυση υποβολών
Δείτε ποσοστά ολοκλήρωσης, συνοπτικές απαντήσεις και μεμονωμένες υποβολές απευθείας στο dashboard χωρίς εξαγωγή δεδομένων.
Πολύγλωσσες έρευνες
Αναπτύξτε έρευνες σε πολλές γλώσσες ταυτόχρονα από μία ενιαία διαμόρφωση έρευνας για να προσεγγίσετε παγκόσμιο κοινό.
Γιατί να τρέξω Formbricks στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.