Το MicroBin είναι μια μικρή, γρήγορη, πλήρως εξοπλισμένη υπηρεσία pastebin και κοινής χρήσης αρχείων γραμμένη σε Rust. Ένα ενιαίο δυαδικό αρχείο εξυπηρετεί το web UI, τις μεταφορτώσεις αρχείων, την κοινή χρήση paste, τη συντόμευση URL και ένα πίνακα διαχείρισης — χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων, χωρίς runtime PHP, χωρίς βαρύ δέντρο εξαρτήσεων. Η προεπιλεγμένη ανάπτυξη είναι σκόπιμα ελάχιστη, ώστε να παραμένει χρησιμοποιήσιμη σε ένα μικρό VPS, καλύπτοντας παράλληλα τις κοινές περιπτώσεις χρήσης για τις οποίες οι χρήστες φιλοξενούν ένα pastebin.

Η αυτο-φιλοξενία του MicroBin στο δικό σας VPS διατηρεί τα κοινόχρηστα αποσπάσματα, στιγμιότυπα οθόνης και σύντομους συνδέσμους εντός της υποδομής σας, αντί για δημόσιες υπηρεσίες που εξορύσσουν μοτίβα κίνησης ή εισάγουν διαφημίσεις. Τα paste μπορούν να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, να ρυθμίζονται για αυτόματη διαγραφή μετά την ανάγνωση, να κρυπτογραφούνται από την πλευρά του πελάτη ή να καρφιτσώνονται για πάντα, και κάθε paste συνοδεύεται από έναν κωδικό QR και μια σύντομη URL για γρήγορη μεταφορά σε κινητό.