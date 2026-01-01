Αναπτύξτε το MicroBin με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ, αυτο-φιλοξενούμενο pastebin και εργαλείο κοινής χρήσης αρχείων σε Rust, με κωδικούς QR, πάστες που λήγουν και ενσωματωμένο συντομευτή URL.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MicroBin
Το MicroBin είναι μια μικρή, γρήγορη, πλήρως εξοπλισμένη υπηρεσία pastebin και κοινής χρήσης αρχείων γραμμένη σε Rust. Ένα ενιαίο δυαδικό αρχείο εξυπηρετεί το web UI, τις μεταφορτώσεις αρχείων, την κοινή χρήση paste, τη συντόμευση URL και ένα πίνακα διαχείρισης — χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων, χωρίς runtime PHP, χωρίς βαρύ δέντρο εξαρτήσεων. Η προεπιλεγμένη ανάπτυξη είναι σκόπιμα ελάχιστη, ώστε να παραμένει χρησιμοποιήσιμη σε ένα μικρό VPS, καλύπτοντας παράλληλα τις κοινές περιπτώσεις χρήσης για τις οποίες οι χρήστες φιλοξενούν ένα pastebin.
Η αυτο-φιλοξενία του MicroBin στο δικό σας VPS διατηρεί τα κοινόχρηστα αποσπάσματα, στιγμιότυπα οθόνης και σύντομους συνδέσμους εντός της υποδομής σας, αντί για δημόσιες υπηρεσίες που εξορύσσουν μοτίβα κίνησης ή εισάγουν διαφημίσεις. Τα paste μπορούν να προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, να ρυθμίζονται για αυτόματη διαγραφή μετά την ανάγνωση, να κρυπτογραφούνται από την πλευρά του πελάτη ή να καρφιτσώνονται για πάντα, και κάθε paste συνοδεύεται από έναν κωδικό QR και μια σύντομη URL για γρήγορη μεταφορά σε κινητό.
Βασικά χαρακτηριστικά του MicroBin
Επικολλήσεις και μεταφορτώσεις αρχείων
Μοιραστείτε αποσπάσματα κειμένου και ανεβάστε αρχεία οποιουδήποτε τύπου με όρια μεγέθους, αυτόματο syntax highlighting και inline previews.
Ενσωματωμένος συντομευτής URL
Μετατρέψτε τους μεγάλους συνδέσμους σε σύντομα, επώνυμα URL που φιλοξενούνται στο δικό σας domain, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή υπηρεσία συντόμευσης.
Λήξη και αυτοκαταστροφή επικολλήσεων
Επιλέξτε προεπιλεγμένα παράθυρα λήξης, σημασιολογία αυτοκαταστροφής, ή καρφιτσώστε τις επικολλήσεις για πάντα για να ισορροπήσετε τη διατήρηση με την ιδιωτικότητα.
Κρυπτογράφηση από την πλευρά του πελάτη
Η προαιρετική κρυπτογράφηση από την πλευρά του πελάτη διασφαλίζει ότι ο server δεν βλέπει ποτέ plaintext για ευαίσθητα αποσπάσματα που κοινοποιούνται με ένα passphrase.
QR codes και admin UI
Κάθε επικόλληση λαμβάνει έναν κωδικό QR για μεταφορά σε κινητό, και ένας πίνακας διαχείρισης σάς επιτρέπει να περιηγηθείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε επικόλληση από μία οθόνη.
Ενιαίο Rust δυαδικό
Καμία εξωτερική βάση δεδομένων, κανένα Redis, καμία εργασία παρασκηνίου - απλά μια μικροσκοπική διεργασία Rust που λειτουργεί άνετα στα μικρότερα VPS plans.
Γιατί να τρέξω MicroBin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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