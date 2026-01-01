Το Moodle είναι το πιο δημοφιλές open-source learning management system στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται 489 εκατομμύρια χρήστες σε 152.000+ ιστότοπους σε 236 χώρες. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι ομάδες κατάρτισης: δημιουργία μαθημάτων, κουίζ και αξιολογήσεις, αξιολογήσεις από ομοτίμους, φόρουμ συζητήσεων, διαχείριση βαθμολογιών, και πρόσβαση από κινητά — όλα σε μία αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα. Με συμμόρφωση προσβασιμότητας WCAG 2.1 AA και πάνω από 2.000 plugins, το Moodle προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον από σχολεία K-12 έως τμήματα εταιρικής κατάρτισης.

Η αυτο-φιλοξενία του Moodle στο VPS σας εξαλείφει τα τέλη αδειοδότησης ανά χρήστη και σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου των μαθημάτων και των δεδομένων των εκπαιδευομένων. Μπορείτε να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένα plugins, να εφαρμόσετε επώνυμα themes, και να ενσωματωθείτε με υπάρχοντα authentication systems χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους φιλοξενούμενων LMS.