Έκπτωση έως 69% για Moodle

Αναπτύξτε το Moodle με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Το πιο δημοφιλές open-source LMS στον κόσμο, που εμπιστεύονται 489 εκατομμύρια χρήστες για online μαθήματα, αξιολογήσεις και εκπαίδευση.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
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Αναπτύξτε το Moodle με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Moodle

Το Moodle είναι το πιο δημοφιλές open-source learning management system στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται 489 εκατομμύρια χρήστες σε 152.000+ ιστότοπους σε 236 χώρες. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι ομάδες κατάρτισης: δημιουργία μαθημάτων, κουίζ και αξιολογήσεις, αξιολογήσεις από ομοτίμους, φόρουμ συζητήσεων, διαχείριση βαθμολογιών, και πρόσβαση από κινητά — όλα σε μία αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα. Με συμμόρφωση προσβασιμότητας WCAG 2.1 AA και πάνω από 2.000 plugins, το Moodle προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον από σχολεία K-12 έως τμήματα εταιρικής κατάρτισης.

Η αυτο-φιλοξενία του Moodle στο VPS σας εξαλείφει τα τέλη αδειοδότησης ανά χρήστη και σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου των μαθημάτων και των δεδομένων των εκπαιδευομένων. Μπορείτε να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένα plugins, να εφαρμόσετε επώνυμα themes, και να ενσωματωθείτε με υπάρχοντα authentication systems χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους φιλοξενούμενων LMS.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Moodle

Δημιουργός μαθημάτων

Οργάνωση μαθημάτων με Drag-and-drop, με υποστήριξη για βίντεο, πακέτα SCORM, κουίζ, εργασίες και διαδραστικές δραστηριότητες σε έναν ενιαίο επεξεργαστή.

Εργαλεία Αξιολόγησης

Τα κουίζ, οι αξιολογήσεις από ομοτίμους, η βαθμολόγηση βάσει ρουμπρίκας και η αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση δίνουν στους εκπαιδευτές ευέλικτους τρόπους για να αξιολογούν και να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών.

Χαρακτηριστικά συνεργασίας

Τα φόρουμ συζητήσεων, τα δωμάτια συνομιλίας, τα wiki και η ενσωμάτωση βιντεοδιασκέψεων διευκολύνουν την ενεργό μάθηση και την ομαδική αλληλεπίδραση σε οποιαδήποτε κλίμακα.

Αναλύσεις και Αναφορές

Προσαρμόσιμες αναφορές παρακολουθούν την ολοκλήρωση μαθημάτων, τις βαθμολογίες κουίζ και τις μετρήσεις αφοσίωσης, ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν να εντοπίσουν νωρίς τους μαθητές που δυσκολεύονται.

Plugin οικοσύστημα

Πάνω από 2.000 πρόσθετα επεκτείνουν το Moodle με gamification, ενσωματώσεις τρίτων, προσαρμοσμένους τύπους δραστηριοτήτων και εξειδικευμένες μορφές αξιολόγησης.

Γιατί να τρέξω Moodle στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Omkar

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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