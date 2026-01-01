Αναπτύξτε το Moodle με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Το πιο δημοφιλές open-source LMS στον κόσμο, που εμπιστεύονται 489 εκατομμύρια χρήστες για online μαθήματα, αξιολογήσεις και εκπαίδευση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Moodle
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Moodle
Το Moodle είναι το πιο δημοφιλές open-source learning management system στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται 489 εκατομμύρια χρήστες σε 152.000+ ιστότοπους σε 236 χώρες. Παρέχει όλα όσα χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι ομάδες κατάρτισης: δημιουργία μαθημάτων, κουίζ και αξιολογήσεις, αξιολογήσεις από ομοτίμους, φόρουμ συζητήσεων, διαχείριση βαθμολογιών, και πρόσβαση από κινητά — όλα σε μία αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα. Με συμμόρφωση προσβασιμότητας WCAG 2.1 AA και πάνω από 2.000 plugins, το Moodle προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον από σχολεία K-12 έως τμήματα εταιρικής κατάρτισης.
Η αυτο-φιλοξενία του Moodle στο VPS σας εξαλείφει τα τέλη αδειοδότησης ανά χρήστη και σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία του περιεχομένου των μαθημάτων και των δεδομένων των εκπαιδευομένων. Μπορείτε να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένα plugins, να εφαρμόσετε επώνυμα themes, και να ενσωματωθείτε με υπάρχοντα authentication systems χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από τους παρόχους φιλοξενούμενων LMS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Moodle
Δημιουργός μαθημάτων
Οργάνωση μαθημάτων με Drag-and-drop, με υποστήριξη για βίντεο, πακέτα SCORM, κουίζ, εργασίες και διαδραστικές δραστηριότητες σε έναν ενιαίο επεξεργαστή.
Εργαλεία Αξιολόγησης
Τα κουίζ, οι αξιολογήσεις από ομοτίμους, η βαθμολόγηση βάσει ρουμπρίκας και η αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση δίνουν στους εκπαιδευτές ευέλικτους τρόπους για να αξιολογούν και να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών.
Χαρακτηριστικά συνεργασίας
Τα φόρουμ συζητήσεων, τα δωμάτια συνομιλίας, τα wiki και η ενσωμάτωση βιντεοδιασκέψεων διευκολύνουν την ενεργό μάθηση και την ομαδική αλληλεπίδραση σε οποιαδήποτε κλίμακα.
Αναλύσεις και Αναφορές
Προσαρμόσιμες αναφορές παρακολουθούν την ολοκλήρωση μαθημάτων, τις βαθμολογίες κουίζ και τις μετρήσεις αφοσίωσης, ώστε οι εκπαιδευτές να μπορούν να εντοπίσουν νωρίς τους μαθητές που δυσκολεύονται.
Plugin οικοσύστημα
Πάνω από 2.000 πρόσθετα επεκτείνουν το Moodle με gamification, ενσωματώσεις τρίτων, προσαρμοσμένους τύπους δραστηριοτήτων και εξειδικευμένες μορφές αξιολόγησης.
Γιατί να τρέξω Moodle στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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