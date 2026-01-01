Το PgHero είναι ένας πίνακας ελέγχου επιδόσεων open-source, φτιαγμένος ειδικά για PostgreSQL. Αναδεικνύει αργά queries, αχρησιμοποίητα indexes, διογκωμένους πίνακες, διπλά indexes, μη έγκυρους περιορισμούς και πλήθος συνδέσεων σε ένα καθαρό web interface - δεν απαιτείται εξειδίκευση σε βάσεις δεδομένων για να διαβάσετε τι δείχνει. Κάθε μετρική είναι ειδική για PostgreSQL, οπότε ο πίνακας ελέγχου εστιάζει απευθείας στις πληροφορίες που έχουν σημασία για το tuning και το troubleshooting.

Η αυτο-φιλοξενία του PgHero σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων σας και τα μοτίβα queries δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Συνδέστε το σε οποιαδήποτε PostgreSQL instance - ένα container στον ίδιο VPS, μια απομακρυσμένη διαχειριζόμενη βάση δεδομένων, ή πολλαπλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα - και αποκτήστε έναν μόνιμο πίνακα ελέγχου παρακολούθησης προσβάσιμο μέσω του browser σας.