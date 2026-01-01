Έκπτωση έως 69% για PgHero

Αναπτύξτε το PgHero με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Πίνακας ελέγχου απόδοσης PostgreSQL ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση ερωτημάτων, ευρετηρίων και της υγείας της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το PgHero με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PgHero

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PgHero

Το PgHero είναι ένας πίνακας ελέγχου επιδόσεων open-source, φτιαγμένος ειδικά για PostgreSQL. Αναδεικνύει αργά queries, αχρησιμοποίητα indexes, διογκωμένους πίνακες, διπλά indexes, μη έγκυρους περιορισμούς και πλήθος συνδέσεων σε ένα καθαρό web interface - δεν απαιτείται εξειδίκευση σε βάσεις δεδομένων για να διαβάσετε τι δείχνει. Κάθε μετρική είναι ειδική για PostgreSQL, οπότε ο πίνακας ελέγχου εστιάζει απευθείας στις πληροφορίες που έχουν σημασία για το tuning και το troubleshooting.

Η αυτο-φιλοξενία του PgHero σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων σας και τα μοτίβα queries δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Συνδέστε το σε οποιαδήποτε PostgreSQL instance - ένα container στον ίδιο VPS, μια απομακρυσμένη διαχειριζόμενη βάση δεδομένων, ή πολλαπλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα - και αποκτήστε έναν μόνιμο πίνακα ελέγχου παρακολούθησης προσβάσιμο μέσω του browser σας.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του PgHero

Ανίχνευση αργού ερωτήματος

Το PgHero κατατάσσει τα ερωτήματα με βάση τον συνολικό και μέσο χρόνο εκτέλεσης, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα ποια ερωτήματα υποβαθμίζουν την απόδοση της εφαρμογής.

Ανάλυση ευρετηρίου

Αναδεικνύει αχρησιμοποίητα, διπλά και ελλείποντα ευρετήρια, ώστε να μπορείτε να εξαλείψετε τον πλεονασμό ευρετηρίων και να προσθέσετε τα ευρετήρια που θα επιταχύνουν πραγματικά τον φόρτο εργασίας σας.

Παρακολούθηση χώρου και bloat

Εμφανίζει τα μεγέθη πινάκων και ευρετηρίων με τον αριθμό dead tuple, ώστε να γνωρίζετε πότε απαιτείται VACUUM ή REINDEX πριν ο χώρος γίνει πρόβλημα.

Παρακολούθηση σύνδεσης

Παρακολουθεί τις ενεργές συνδέσεις ανά χρήστη, βάση δεδομένων και κατάσταση, ώστε να εντοπίζετε connection leaks και pool exhaustion πριν προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας.

Ιστορικά στατιστικά ερωτημάτων

Καταγράφει στατιστικά ερωτημάτων με την πάροδο του χρόνου και τα εμφανίζει με ένα slider εύρους χρόνου, διευκολύνοντας τη συσχέτιση των υποβαθμίσεων απόδοσης με αναπτύξεις ή αλλαγές φόρτου.

Γιατί να τρέξω PgHero στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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