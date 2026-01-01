Αναπτύξτε το PgHero με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πίνακας ελέγχου απόδοσης PostgreSQL ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση ερωτημάτων, ευρετηρίων και της υγείας της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PgHero
Το PgHero είναι ένας πίνακας ελέγχου επιδόσεων open-source, φτιαγμένος ειδικά για PostgreSQL. Αναδεικνύει αργά queries, αχρησιμοποίητα indexes, διογκωμένους πίνακες, διπλά indexes, μη έγκυρους περιορισμούς και πλήθος συνδέσεων σε ένα καθαρό web interface - δεν απαιτείται εξειδίκευση σε βάσεις δεδομένων για να διαβάσετε τι δείχνει. Κάθε μετρική είναι ειδική για PostgreSQL, οπότε ο πίνακας ελέγχου εστιάζει απευθείας στις πληροφορίες που έχουν σημασία για το tuning και το troubleshooting.
Η αυτο-φιλοξενία του PgHero σημαίνει ότι τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων σας και τα μοτίβα queries δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας. Συνδέστε το σε οποιαδήποτε PostgreSQL instance - ένα container στον ίδιο VPS, μια απομακρυσμένη διαχειριζόμενη βάση δεδομένων, ή πολλαπλές βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα - και αποκτήστε έναν μόνιμο πίνακα ελέγχου παρακολούθησης προσβάσιμο μέσω του browser σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του PgHero
Ανίχνευση αργού ερωτήματος
Το PgHero κατατάσσει τα ερωτήματα με βάση τον συνολικό και μέσο χρόνο εκτέλεσης, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα ποια ερωτήματα υποβαθμίζουν την απόδοση της εφαρμογής.
Ανάλυση ευρετηρίου
Αναδεικνύει αχρησιμοποίητα, διπλά και ελλείποντα ευρετήρια, ώστε να μπορείτε να εξαλείψετε τον πλεονασμό ευρετηρίων και να προσθέσετε τα ευρετήρια που θα επιταχύνουν πραγματικά τον φόρτο εργασίας σας.
Παρακολούθηση χώρου και bloat
Εμφανίζει τα μεγέθη πινάκων και ευρετηρίων με τον αριθμό dead tuple, ώστε να γνωρίζετε πότε απαιτείται VACUUM ή REINDEX πριν ο χώρος γίνει πρόβλημα.
Παρακολούθηση σύνδεσης
Παρακολουθεί τις ενεργές συνδέσεις ανά χρήστη, βάση δεδομένων και κατάσταση, ώστε να εντοπίζετε connection leaks και pool exhaustion πριν προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας.
Ιστορικά στατιστικά ερωτημάτων
Καταγράφει στατιστικά ερωτημάτων με την πάροδο του χρόνου και τα εμφανίζει με ένα slider εύρους χρόνου, διευκολύνοντας τη συσχέτιση των υποβαθμίσεων απόδοσης με αναπτύξεις ή αλλαγές φόρτου.
Γιατί να τρέξω PgHero στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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