Το Kafbat Kafka UI είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα web dashboard για τη λειτουργία Apache Kafka clusters. Ως ο διάδοχος του Provectus kafka-ui που καθοδηγείται από την κοινότητα, προσφέρει ένα εξελιγμένο περιβάλλον για την επιθεώρηση brokers, τη διαχείριση topics, την περιήγηση σε messages και την παρακολούθηση του consumer group lag — όλα αυτά χωρίς command-line tools. Η υποστήριξη multi-cluster σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε κάθε Kafka environment από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του Kafbat Kafka UI στο δικό σας VPS διατηρεί τα message data και τα cluster credentials σας εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει έναν single-node Kafka broker που λειτουργεί σε KRaft mode (δεν απαιτείται ZooKeeper), προσφέροντάς σας ένα production-ready Kafka stack που είναι έτοιμο με ένα κλικ.