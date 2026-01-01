Αναπτύξτε το Kafbat Kafka UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source web UI για τη διαχείριση και την παρακολούθηση συμπλεγμάτων Apache Kafka, διάδοχος του δημοφιλούς έργου Provectus kafka-ui.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kafbat Kafka UI
Το Kafbat Kafka UI είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα web dashboard για τη λειτουργία Apache Kafka clusters. Ως ο διάδοχος του Provectus kafka-ui που καθοδηγείται από την κοινότητα, προσφέρει ένα εξελιγμένο περιβάλλον για την επιθεώρηση brokers, τη διαχείριση topics, την περιήγηση σε messages και την παρακολούθηση του consumer group lag — όλα αυτά χωρίς command-line tools. Η υποστήριξη multi-cluster σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε κάθε Kafka environment από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Η αυτο-φιλοξενία του Kafbat Kafka UI στο δικό σας VPS διατηρεί τα message data και τα cluster credentials σας εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει έναν single-node Kafka broker που λειτουργεί σε KRaft mode (δεν απαιτείται ZooKeeper), προσφέροντάς σας ένα production-ready Kafka stack που είναι έτοιμο με ένα κλικ.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kafbat Kafka UI
Διαχείριση θεμάτων
Δημιουργία, διαμόρφωση και διαγραφή θεμάτων με ρυθμίσεις κατατμήσεων και αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Kafka CLI.
Περιηγητής μηνυμάτων
Εξερευνήστε μηνύματα Kafka σε μορφές JSON, plain text ή Avro με φιλτράρισμα βασισμένο σε CEL για να εντοπίσετε τα ακριβή αρχεία που χρειάζεστε.
Παρακολούθηση Ομάδας Καταναλωτών
Παρακολουθήστε τα consumer group offsets, τα partition assignments και τις lag μετρικές για να εντοπίσετε σημεία συμφόρησης επεξεργασίας πριν επηρεάσουν τα downstream συστήματα.
Υποστήριξη Multi-Cluster
Συνδέστε πολλές συστάδες Kafka σε ένα ενιαίο dashboard και εναλλάσσεστε μεταξύ τους άμεσα για κεντρική ορατότητα σε όλα τα περιβάλλοντα.
KRaft Mode Broker
Ο ενσωματωμένος Kafka broker λειτουργεί σε λειτουργία KRaft — χωρίς εξάρτηση από το ZooKeeper — απλοποιώντας την ανάπτυξη και μειώνοντας το λειτουργικό αποτύπωμα.
Γιατί να τρέξω Kafbat Kafka UI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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