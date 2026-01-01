Έκπτωση έως 69% για Kafbat Kafka UI

Αναπτύξτε το Kafbat Kafka UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Open-source web UI για τη διαχείριση και την παρακολούθηση συμπλεγμάτων Apache Kafka, διάδοχος του δημοφιλούς έργου Provectus kafka-ui.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
7,79/μήνα
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Αναπτύξτε το Kafbat Kafka UI με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kafbat Kafka UI

Το Kafbat Kafka UI είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα web dashboard για τη λειτουργία Apache Kafka clusters. Ως ο διάδοχος του Provectus kafka-ui που καθοδηγείται από την κοινότητα, προσφέρει ένα εξελιγμένο περιβάλλον για την επιθεώρηση brokers, τη διαχείριση topics, την περιήγηση σε messages και την παρακολούθηση του consumer group lag — όλα αυτά χωρίς command-line tools. Η υποστήριξη multi-cluster σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε κάθε Kafka environment από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του Kafbat Kafka UI στο δικό σας VPS διατηρεί τα message data και τα cluster credentials σας εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει έναν single-node Kafka broker που λειτουργεί σε KRaft mode (δεν απαιτείται ZooKeeper), προσφέροντάς σας ένα production-ready Kafka stack που είναι έτοιμο με ένα κλικ.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Kafbat Kafka UI

Διαχείριση θεμάτων

Δημιουργία, διαμόρφωση και διαγραφή θεμάτων με ρυθμίσεις κατατμήσεων και αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το Kafka CLI.

Περιηγητής μηνυμάτων

Εξερευνήστε μηνύματα Kafka σε μορφές JSON, plain text ή Avro με φιλτράρισμα βασισμένο σε CEL για να εντοπίσετε τα ακριβή αρχεία που χρειάζεστε.

Παρακολούθηση Ομάδας Καταναλωτών

Παρακολουθήστε τα consumer group offsets, τα partition assignments και τις lag μετρικές για να εντοπίσετε σημεία συμφόρησης επεξεργασίας πριν επηρεάσουν τα downstream συστήματα.

Υποστήριξη Multi-Cluster

Συνδέστε πολλές συστάδες Kafka σε ένα ενιαίο dashboard και εναλλάσσεστε μεταξύ τους άμεσα για κεντρική ορατότητα σε όλα τα περιβάλλοντα.

KRaft Mode Broker

Ο ενσωματωμένος Kafka broker λειτουργεί σε λειτουργία KRaft — χωρίς εξάρτηση από το ZooKeeper — απλοποιώντας την ανάπτυξη και μειώνοντας το λειτουργικό αποτύπωμα.

Γιατί να τρέξω Kafbat Kafka UI στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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