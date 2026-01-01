Αναπτύξτε το RustFS με εγκατάσταση ενός κλικ.
S3-compatible κατανεμημένος χώρος αποθήκευσης αντικειμένων, γραμμένος σε Rust, για φόρτους εργασίας AI, data lakes και cloud-native εφαρμογές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RustFS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RustFS
Το RustFS είναι ένα σύστημα αποθήκευσης αντικειμένων υψηλής απόδοσης, κατανεμημένο, χτισμένο εξ ολοκλήρου σε Rust. Προσφέρει πλήρη συμβατότητα με το Amazon S3 API, σε συνδυασμό με τις εγγυήσεις ασφάλειας μνήμης του Rust και ακατέργαστη απόδοση που ξεπερνά τις παραδοσιακές λύσεις. Σχεδιασμένο για data lakes, AI/ML pipelines και big data workloads, το RustFS χρησιμοποιεί erasure coding για προστασία από απώλεια δεδομένων και bitrot detection για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ακεραιότητας δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του RustFS στο δικό σας VPS θέτει την υποδομή αποθήκευσης αντικειμένων πλήρως υπό τον έλεγχό σας - χωρίς per-GB fees, χωρίς egress charges και χωρίς vendor lock-in. Η ενσωματωμένη web console σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε buckets, να διαμορφώνετε πολιτικές πρόσβασης και να παρακολουθείτε τη χρήση αποθήκευσης χωρίς να απαιτείται πρόσθετο tooling.
Βασικά χαρακτηριστικά του RustFS
S3 API συμβατό
Λειτουργεί με οποιοδήποτε S3-compatible client, SDK ή εργαλείο — μεταφέρετε υπάρχοντα workflows χωρίς αλλαγές κώδικα.
Erasure Coding
Διανέμει δεδομένα σε πολλούς τόμους με πλεονασμό, έτσι ώστε η αποθήκευση να παραμένει άθικτη ακόμα και όταν αποτύχουν μεμονωμένοι δίσκοι.
Κονσόλα διαχείρισης web
Διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για τη δημιουργία buckets, τη διαχείριση κλειδιών πρόσβασης, τον καθορισμό πολιτικών κύκλου ζωής και την παρακολούθηση της χρήσης αποθηκευτικού χώρου.
Υψηλή Απόδοση
Κατασκευασμένο σε Rust για ασφάλεια μνήμης και ταχύτητα - οι δοκιμές απόδοσης δείχνουν έως και 2,3 φορές υψηλότερη απόδοση από εναλλακτικές λύσεις για φόρτους εργασίας μικρών αντικειμένων.
Ειδοποιήσεις εκδηλώσεων
Ενεργοποιήστε webhooks σε γεγονότα bucket, όπως η δημιουργία και η διαγραφή αντικειμένων, για ενσωμάτωση με επακόλουθες διοχετεύσεις επεξεργασίας.
Ενσωμάτωση ταυτότητας
Υποστηρίζει OIDC/OpenID Connect και OpenStack Keystone για εταιρικό single sign-on και multi-tenant αναπτύξεις.
Γιατί να τρέξω RustFS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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