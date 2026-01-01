Το RustFS είναι ένα σύστημα αποθήκευσης αντικειμένων υψηλής απόδοσης, κατανεμημένο, χτισμένο εξ ολοκλήρου σε Rust. Προσφέρει πλήρη συμβατότητα με το Amazon S3 API, σε συνδυασμό με τις εγγυήσεις ασφάλειας μνήμης του Rust και ακατέργαστη απόδοση που ξεπερνά τις παραδοσιακές λύσεις. Σχεδιασμένο για data lakes, AI/ML pipelines και big data workloads, το RustFS χρησιμοποιεί erasure coding για προστασία από απώλεια δεδομένων και bitrot detection για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ακεραιότητας δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του RustFS στο δικό σας VPS θέτει την υποδομή αποθήκευσης αντικειμένων πλήρως υπό τον έλεγχό σας - χωρίς per-GB fees, χωρίς egress charges και χωρίς vendor lock-in. Η ενσωματωμένη web console σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε buckets, να διαμορφώνετε πολιτικές πρόσβασης και να παρακολουθείτε τη χρήση αποθήκευσης χωρίς να απαιτείται πρόσθετο tooling.