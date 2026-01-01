Αναπτύξτε το CryptPad με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο συνεργατική σουίτα γραφείου όπου ο server δεν βλέπει ποτέ το περιεχόμενο των εγγράφων σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CryptPad
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CryptPad
Το CryptPad είναι μια σουίτα συνεργατικών εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα, κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο. Σε αντίθεση με τους cloud editors που αποθηκεύουν έγγραφα σε απλό κείμενο (plaintext) στον server, το CryptPad κρυπτογραφεί τα πάντα στον browser πριν φτάσουν στον server — πράγμα που σημαίνει ότι ο host δεν έχει ποτέ πρόσβαση σε ό,τι γράφουν, σχεδιάζουν ή δημιουργούν οι χρήστες. Αυτή η zero-knowledge architecture το καθιστά κατάλληλο για ομάδες που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες, οργανισμούς που υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς δεδομένων, ή οποιονδήποτε επιθυμεί συνεργασία σε πραγματικό χρόνο χωρίς να εμπιστεύεται έναν πάροχο υπηρεσιών με το περιεχόμενό του.
Το self-hosting του CryptPad στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα έγγραφα της ομάδας σας, στα δεδομένα χρηστών και στον αποθηκευτικό χώρο — χωρίς όρια χρήσης, χωρίς συνδρομές και χωρίς εξωτερική εξάρτηση από cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του CryptPad
Κρυπτογράφηση μηδενικής γνώσης
Όλο το περιεχόμενο των εγγράφων είναι κρυπτογραφημένο στον browser πριν φτάσει στον server, έτσι ο φιλοξενών — συμπεριλαμβανομένου και εσάς — δεν μπορεί ποτέ να διαβάσει αποθηκευμένα έγγραφα.
Πλήρης σουίτα γραφείου
Δημιουργείτε και συνεργάζεστε σε έγγραφα εμπλουτισμένου κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, αρχεία κώδικα, πίνακες Kanban, λευκούς πίνακες και φόρμες — όλα σε πραγματικό χρόνο.
Συνεργασία επισκεπτών
Μοιραστείτε οποιοδήποτε έγγραφο μέσω συνδέσμου και οι συνεργάτες μπορούν να το επεξεργαστούν χωρίς να εγγραφούν, ενώ διατηρείται πλήρης κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.
Ομαδικοί δίσκοι
Οργανώστε έγγραφα σε κοινόχρηστους ομαδικούς χώρους με δομές φακέλων και λεπτομερή δικαιώματα πρόσβασης για διαφορετικά μέλη ή ομάδες.
Καμία plaintext server αποθήκευση
Ακόμα και αν ο server παραβιαστεί, τα αποθηκευμένα δεδομένα παραμένουν κρυπτογραφημένα ως κρυπτογραφημένο κείμενο που δεν μπορεί να διαβαστεί χωρίς τα κλειδιά κρυπτογράφησης που κατέχονται μόνο από τους πελάτες.
Γιατί να τρέχω CryptPad στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.