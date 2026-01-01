Το CryptPad είναι μια σουίτα συνεργατικών εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα, κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο. Σε αντίθεση με τους cloud editors που αποθηκεύουν έγγραφα σε απλό κείμενο (plaintext) στον server, το CryptPad κρυπτογραφεί τα πάντα στον browser πριν φτάσουν στον server — πράγμα που σημαίνει ότι ο host δεν έχει ποτέ πρόσβαση σε ό,τι γράφουν, σχεδιάζουν ή δημιουργούν οι χρήστες. Αυτή η zero-knowledge architecture το καθιστά κατάλληλο για ομάδες που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες, οργανισμούς που υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς δεδομένων, ή οποιονδήποτε επιθυμεί συνεργασία σε πραγματικό χρόνο χωρίς να εμπιστεύεται έναν πάροχο υπηρεσιών με το περιεχόμενό του.

Το self-hosting του CryptPad στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα έγγραφα της ομάδας σας, στα δεδομένα χρηστών και στον αποθηκευτικό χώρο — χωρίς όρια χρήσης, χωρίς συνδρομές και χωρίς εξωτερική εξάρτηση από cloud.