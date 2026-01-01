Εγκαταστήστε το Vane με ένα κλικ.
Μηχανή απαντήσεων AI με έμφαση στην ιδιωτικότητα που παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις χρησιμοποιώντας τοπικά LLMs ή παρόχους cloud στο δικό σας hardware.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Vane
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vane
Το Vane είναι μια μηχανή απαντήσεων ανοιχτού κώδικα με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Συνδυάζει ένα metasearch backend βασισμένο στο SearXNG με την επιλογή σας για μεγάλο γλωσσικό μοντέλο - τοπικά μοντέλα Ollama ή παρόχους cloud όπως OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini και Groq - για να συνθέτει ακριβείς απαντήσεις που υποστηρίζονται από αναφερόμενες πηγές ιστού.
Η αυτο-φιλοξενία του Vane διατηρεί κάθε αναζήτηση και μεταφόρτωση εγγράφων στο VPS σας. Δεν υπάρχει καταγραφή αναζητήσεων από τρίτους (query logging), καμία συνδρομή ανά θέση (per-seat subscription), και κανένα αδιαφανές ranking - εσείς επιλέγετε τις πηγές αναζήτησης, το μοντέλο και το επίπεδο απορρήτου που ταιριάζει στον τρόπο που ερευνάτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vane
Αναφερόμενες απαντήσεις AI
Κάθε απάντηση παραπέμπει στις υποκείμενες πηγές, επιτρέποντάς σας να επαληθεύσετε τους ισχυρισμούς και να εμβαθύνετε χωρίς να εμπιστεύεστε τυφλά το παραγόμενο περιεχόμενο.
Τοπικά και cloud LLMs
Εκτελέστε μοντέλα ανοιχτού κώδικα τοπικά μέσω του Ollama, ή συνδέστε τα OpenAI, Anthropic, Google Gemini και Groq από την ίδια web interface.
Συμπεριλαμβανόμενο SearXNG
Περιλαμβάνει ένα SearXNG metasearch instance, έτσι ώστε τα ερωτήματα να συγκεντρώνονται από πολλές μηχανές χωρίς να τα εκθέτει σε εμπορικούς ιχνηλάτες.
Λειτουργίες ταχύτητας και ποιότητας
Εναλλάξτε μεταξύ των λειτουργιών Ταχύτητας, Ισορροπίας και Ποιότητας για να ανταλλάξετε τον χρόνο απόκρισης με πιο εις βάθος, πολυεπίπεδη έρευνα σε πιο δύσκολες ερωτήσεις.
Μεταφορτώσεις αρχείων και ανακαλύψτε
Ανεβάστε αρχεία PDF, αρχεία κειμένου και εικόνες για να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τα δικά σας έγγραφα, ή περιηγηθείτε στη ροή Discover για δημοφιλές περιεχόμενο.
Ιστορικό αναζήτησης στο VPS σας
Όλα τα ερωτήματα, τα αρχεία που ανεβάσατε και το ιστορικό συνομιλιών παραμένουν στον server σας σε έναν μόνιμο τόμο — ποτέ δεν συγχρονίζονται σε ένα cloud τρίτου μέρους.
Γιατί να τρέξω Vane στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.