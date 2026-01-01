Το Vane είναι μια μηχανή απαντήσεων ανοιχτού κώδικα με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Συνδυάζει ένα metasearch backend βασισμένο στο SearXNG με την επιλογή σας για μεγάλο γλωσσικό μοντέλο - τοπικά μοντέλα Ollama ή παρόχους cloud όπως OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini και Groq - για να συνθέτει ακριβείς απαντήσεις που υποστηρίζονται από αναφερόμενες πηγές ιστού.

Η αυτο-φιλοξενία του Vane διατηρεί κάθε αναζήτηση και μεταφόρτωση εγγράφων στο VPS σας. Δεν υπάρχει καταγραφή αναζητήσεων από τρίτους (query logging), καμία συνδρομή ανά θέση (per-seat subscription), και κανένα αδιαφανές ranking - εσείς επιλέγετε τις πηγές αναζήτησης, το μοντέλο και το επίπεδο απορρήτου που ταιριάζει στον τρόπο που ερευνάτε.