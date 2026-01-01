Το Checkmk είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης υποδομών και εφαρμογών που συνδυάζει Nagios-compatible plugins με ένα σύγχρονο web UI, auto-discovery υπηρεσιών και ενσωματωμένα dashboards. Η Community Edition (πρώην Raw Edition) είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα και περιλαμβάνει την πλήρη μηχανή παρακολούθησης, δέκτες agent, δρομολόγηση ειδοποιήσεων και λειτουργίες αναφοράς που χρησιμοποιούνται από δεκάδες χιλιάδες οργανισμούς για την παρακολούθηση servers, switches, virtualization hosts και cloud workloads από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.

Το Self-hosting του Checkmk στο VPS σας διατηρεί κάθε credential, hostname και metric εντός της δικής σας infrastructure. Το Auto-discovery σαρώνει τους hosts κατά την πρώτη εγγραφή και προτείνει τους κατάλληλους ελέγχους υπηρεσιών για το OS και το software που βρέθηκαν, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με τη μη αυτόματη διαμόρφωση κάθε metric.