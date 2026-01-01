Αναπτύξτε το Checkmk με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υποδομών με αυτόματη ανακάλυψη, ελέγχους χωρίς agent, dashboards και ειδοποιήσεις για servers, δίκτυα και cloud workloads.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Checkmk
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Checkmk
Το Checkmk είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης υποδομών και εφαρμογών που συνδυάζει Nagios-compatible plugins με ένα σύγχρονο web UI, auto-discovery υπηρεσιών και ενσωματωμένα dashboards. Η Community Edition (πρώην Raw Edition) είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα και περιλαμβάνει την πλήρη μηχανή παρακολούθησης, δέκτες agent, δρομολόγηση ειδοποιήσεων και λειτουργίες αναφοράς που χρησιμοποιούνται από δεκάδες χιλιάδες οργανισμούς για την παρακολούθηση servers, switches, virtualization hosts και cloud workloads από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης.
Το Self-hosting του Checkmk στο VPS σας διατηρεί κάθε credential, hostname και metric εντός της δικής σας infrastructure. Το Auto-discovery σαρώνει τους hosts κατά την πρώτη εγγραφή και προτείνει τους κατάλληλους ελέγχους υπηρεσιών για το OS και το software που βρέθηκαν, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με τη μη αυτόματη διαμόρφωση κάθε metric.
Βασικά χαρακτηριστικά του Checkmk
Αυτόματη ανακάλυψη υπηρεσιών
Προσθέστε έναν host και το Checkmk τον επιθεωρεί για OS, υπηρεσίες, συστήματα αρχείων, διεπαφές δικτύου και λογισμικό, προτείνοντας αυτόματα τους κατάλληλους ελέγχους παρακολούθησης.
Agent και agentless έλεγχοι
Παρακολουθήστε servers μέσω ελαφρών agents σε Linux, Windows και Unix, ή χρησιμοποιήστε SNMP, IPMI, REST APIs, και δεκάδες ενσωματώσεις για switches, hypervisors και cloud services.
Πίνακες ελέγχου και αναφορές
Οι προκαθορισμένες προβολές καλύπτουν την επισκόπηση host, την κατάσταση προβλημάτων, τα γραφήματα απόδοσης και τις αναφορές SLA, μαζί με έναν γραφικό επεξεργαστή για προσαρμοσμένα dashboards και ειδοποιήσεις.
Έξυπνη ειδοποίηση
Δρομολόγηση ειδοποιήσεων με κανόνες κλιμάκωσης, ώρες ησυχίας με βάση χρονικά παράθυρα, παράδοση πολλαπλών καναλιών και προσαρμόσιμα πρότυπα ανά ομάδα host και ομάδα.
Κατανεμημένη παρακολούθηση
Επεκταθείτε σε πολλαπλούς ιστότοπους με κεντρική διαχείριση, απομακρυσμένους δορυφορικούς servers και συγχρονισμένη αναπαραγωγή διαμόρφωσης σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.
Γιατί να τρέχω Checkmk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.