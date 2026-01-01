Το Dockge είναι ένας εστιασμένος, αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής στοίβας Docker Compose, κατασκευασμένος από τον δημιουργό του Uptime Kuma. Αντί να προσπαθεί να διαχειριστεί κάθε Docker primitive, κάνει ένα πράγμα καλά: σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να ξεκινάτε, να σταματάτε και να διαγράφετε Compose stacks μέσω μιας γρήγορης, αντιδραστικής διεπαφής web. Ο ενσωματωμένος YAML editor διαθέτει επισήμανση σύνταξης και επικύρωση σε πραγματικό χρόνο, και μπορείτε να μετατρέψετε υπάρχουσες εντολές docker run σε μορφή Compose σε δευτερόλεπτα.

Η αποθήκευση των stacks ως απλών αρχείων στον δίσκο σημαίνει ότι το Dockge εντάσσεται φυσικά σε οποιαδήποτε ροή εργασίας backup ή version-control. Το Self-hosting διατηρεί την διαμόρφωση της υποδομής σας ιδιωτική και σας παρέχει μια επίμονη διεπαφή διαχείρισης που είναι πάντα διαθέσιμη, ακόμα και όταν είστε μακριά από το terminal.