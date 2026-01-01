Αναπτύξτε το Dockge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αντιδραστικό αυτο-φιλοξενούμενο UI για τη διαχείριση στοιβών Docker Compose χωρίς τη χρήση της γραμμής εντολών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dockge
Το Dockge είναι ένας εστιασμένος, αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής στοίβας Docker Compose, κατασκευασμένος από τον δημιουργό του Uptime Kuma. Αντί να προσπαθεί να διαχειριστεί κάθε Docker primitive, κάνει ένα πράγμα καλά: σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να ξεκινάτε, να σταματάτε και να διαγράφετε Compose stacks μέσω μιας γρήγορης, αντιδραστικής διεπαφής web. Ο ενσωματωμένος YAML editor διαθέτει επισήμανση σύνταξης και επικύρωση σε πραγματικό χρόνο, και μπορείτε να μετατρέψετε υπάρχουσες εντολές docker run σε μορφή Compose σε δευτερόλεπτα.
Η αποθήκευση των stacks ως απλών αρχείων στον δίσκο σημαίνει ότι το Dockge εντάσσεται φυσικά σε οποιαδήποτε ροή εργασίας backup ή version-control. Το Self-hosting διατηρεί την διαμόρφωση της υποδομής σας ιδιωτική και σας παρέχει μια επίμονη διεπαφή διαχείρισης που είναι πάντα διαθέσιμη, ακόμα και όταν είστε μακριά από το terminal.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dockge
Διαδραστικός επεξεργαστής YAML
Η επισήμανση σύνταξης και η ζωντανή επικύρωση διευκολύνουν τη συγγραφή και την ενημέρωση αρχείων Compose απευθείας στον browser.
Ροή καταγραφών σε πραγματικό χρόνο
Τα logs των Container μεταδίδονται ζωντανά στο UI, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την εκκίνηση, τα σφάλματα και την έξοδο χωρίς να ανοίξετε ένα terminal.
docker run converter
Επικολλήστε οποιαδήποτε εντολή docker run και το Dockge τη μετατρέπει σε ένα έτοιμο προς χρήση docker-compose.yaml αυτόματα.
Αποθήκευση στοίβας βασισμένη σε αρχεία
Όλα τα αρχεία Compose αποθηκεύονται ως απλά αρχεία στον δίσκο, διευκολύνοντας τα αντίγραφα ασφαλείας και τον έλεγχο εκδόσεων.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Η ελάχιστη κατανάλωση πόρων αφήνει τον CPU και τη μνήμη διαθέσιμα για τις εφαρμογές που διαχειρίζεστε πραγματικά.
Γιατί να τρέξω Dockge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.