Αναπτύξτε το OpenCloud με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για συγχρονισμό αρχείων, κοινή χρήση και συνεργασία — μια κυρίαρχη εναλλακτική έναντι των Nextcloud και Google Drive.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenCloud
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenCloud
Το OpenCloud είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για συγχρονισμό αρχείων, κοινή χρήση και συνεργασία ομάδας. Κατασκευασμένο σε Go για επιδόσεις και ελάχιστο αποτύπωμα πόρων, προσφέρει μια εμπειρία ιδιωτικού χώρου αποθήκευσης cloud χωρίς εξάρτηση από υπηρεσίες τρίτων ή υποδομή προμηθευτή. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες λύσεις συγχρονισμού αρχείων, το OpenCloud περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο πάροχο ταυτότητας, ώστε να λειτουργεί ως ένα ενιαίο κοντέινερ χωρίς να απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων ή LDAP server.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenCloud στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη κυριαρχία στα αρχεία σας και στα δεδομένα συνεργασίας. Έγγραφα, φωτογραφίες, κοινόχρηστοι φάκελοι και λογαριασμοί χρηστών παραμένουν όλοι σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από την πλατφόρμα και χωρίς συνδρομή συνδεδεμένη με την πρόσβασή σας στα δεδομένα.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenCloud
Single-container deployment
Η ενσωματωμένη διαχείριση ταυτότητας σημαίνει ότι το OpenCloud αναπτύσσεται ως ένα container χωρίς να απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων ή LDAP server.
Συγχρονισμός και κοινή χρήση αρχείων
Συγχρονίστε αρχεία σε clients desktop και mobile, και μοιραστείτε φακέλους ή μεμονωμένα αρχεία με λεπτομερή έλεγχο δικαιωμάτων.
WebDAV και CalDAV πρόσβαση
Προσαρτήστε τον αποθηκευτικό σας χώρο ως μονάδα δίσκου δικτύου μέσω WebDAV και διαχειριστείτε ημερολόγια και επαφές μέσω των πρωτοκόλλων CalDAV και CardDAV.
Επιτραπέζιοι και κινητοί πελάτες
Οι επίσημες εφαρμογές συγχρονισμού για Windows, macOS, Linux, iOS και Android διατηρούν τα αρχεία διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές σας.
Collabora Office ενσωμάτωση
Προσθέστε το Collabora Online για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία μέσω browser εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων χωρίς να φύγετε από τον διαχειριστή αρχείων σας.
Λεπτομερείς πολιτικές κωδικού πρόσβασης
Επιβάλετε ελάχιστο μήκος, απαιτήσεις κλάσης χαρακτήρων και μια λίστα απαγορευμένων κωδικών πρόσβασης για να πληροίτε τα πρότυπα ασφαλείας του οργανισμού.
Γιατί να τρέξω OpenCloud στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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