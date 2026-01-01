Το OpenCloud είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για συγχρονισμό αρχείων, κοινή χρήση και συνεργασία ομάδας. Κατασκευασμένο σε Go για επιδόσεις και ελάχιστο αποτύπωμα πόρων, προσφέρει μια εμπειρία ιδιωτικού χώρου αποθήκευσης cloud χωρίς εξάρτηση από υπηρεσίες τρίτων ή υποδομή προμηθευτή. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες λύσεις συγχρονισμού αρχείων, το OpenCloud περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο πάροχο ταυτότητας, ώστε να λειτουργεί ως ένα ενιαίο κοντέινερ χωρίς να απαιτείται εξωτερική βάση δεδομένων ή LDAP server.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenCloud στο δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη κυριαρχία στα αρχεία σας και στα δεδομένα συνεργασίας. Έγγραφα, φωτογραφίες, κοινόχρηστοι φάκελοι και λογαριασμοί χρηστών παραμένουν όλοι σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς όρια αποθήκευσης που επιβάλλονται από την πλατφόρμα και χωρίς συνδρομή συνδεδεμένη με την πρόσβασή σας στα δεδομένα.