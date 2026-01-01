Το Databasus είναι ένα εργαλείο διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων self-hosted που συγκεντρώνει αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας για PostgreSQL, MySQL και MongoDB κάτω από ένα ενιαίο web interface. Χειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής των αντιγράφων ασφαλείας — προγραμματισμό, εκτέλεση, συμπίεση, περιστροφή διατήρησης και παρακολούθηση υγείας — χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστά scripts για κάθε τύπο βάσης δεδομένων.

Η self-hosting του Databasus στο VPS σας αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας απευθείας στη δική σας υποδομή, εξαλείφοντας τις χρεώσεις cloud storage ανά gigabyte και διατηρώντας ευαίσθητα δεδομένα υπό τον έλεγχό σας. Το web dashboard παρέχει σαφή ορατότητα στα ποσοστά επιτυχίας των αντιγράφων ασφαλείας, τη χρήση αποθήκευσης και το ιστορικό εργασιών, ενώ οι αποκλειστικοί πόροι VPS διασφαλίζουν ότι οι εργασίες αντιγράφων ασφαλείας εκτελούνται χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση της βάσης δεδομένων παραγωγής.