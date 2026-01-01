Αναπτύξτε το Databasus με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής αντιγράφων ασφαλείας βάσης δεδομένων για την αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση αντιγράφων ασφαλείας PostgreSQL, MySQL και MongoDB.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Databasus
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Databasus
Το Databasus είναι ένα εργαλείο διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων self-hosted που συγκεντρώνει αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας για PostgreSQL, MySQL και MongoDB κάτω από ένα ενιαίο web interface. Χειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής των αντιγράφων ασφαλείας — προγραμματισμό, εκτέλεση, συμπίεση, περιστροφή διατήρησης και παρακολούθηση υγείας — χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστά scripts για κάθε τύπο βάσης δεδομένων.
Η self-hosting του Databasus στο VPS σας αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας απευθείας στη δική σας υποδομή, εξαλείφοντας τις χρεώσεις cloud storage ανά gigabyte και διατηρώντας ευαίσθητα δεδομένα υπό τον έλεγχό σας. Το web dashboard παρέχει σαφή ορατότητα στα ποσοστά επιτυχίας των αντιγράφων ασφαλείας, τη χρήση αποθήκευσης και το ιστορικό εργασιών, ενώ οι αποκλειστικοί πόροι VPS διασφαλίζουν ότι οι εργασίες αντιγράφων ασφαλείας εκτελούνται χωρίς να επηρεάζουν την απόδοση της βάσης δεδομένων παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Databasus
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για PostgreSQL, MySQL και MongoDB από μια ενοποιημένη διεπαφή, αντικαθιστώντας την ανάγκη διαχείρισης ξεχωριστών σεναρίων backup ανά μηχανή βάσης δεδομένων.
Αυτοματοποιημένος προγραμματισμός
Διαμορφώστε τα διαστήματα backup και τις πολιτικές διατήρησης, ώστε τα καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία backup να περιστρέφονται αυτόματα χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
Παρακολουθήστε την υγεία των αντιγράφων ασφαλείας, τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου και το ιστορικό εργασιών από μια κεντρική διεπαφή, με ειδοποιήσεις για αποτυχίες που απαιτούν προσοχή.
Επαλήθευση αντιγράφου ασφαλείας
Πραγματοποιεί ελέγχους ακεραιότητας μετά από κάθε αντίγραφο ασφαλείας για να επιβεβαιώσει ότι το αντίγραφο ασφαλείας είναι έγκυρο και χρησιμοποιήσιμο πριν προσμετρηθεί στην πολιτική διατήρησής σας.
Επαναφορά σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο
Επαναφέρετε βάσεις δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο αντιγράφου ασφαλείας, επιτρέποντας το disaster recovery και την ασφαλή δοκιμή δεδομένων παραγωγής σε περιβάλλοντα staging.
Γιατί να τρέχω Databasus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.